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Эти комнатные растения губят своих соседей

2:00
Садоводство

Садоводы знают: на участке важно учитывать совместимость культур, чтобы растения чувствовали себя комфортно. Однако это правило применимо и к комнатным растениям. Если на подоконнике цветы подобраны неверно, можно столкнуться с увяданием, болезнями и даже гибелью отдельных экземпляров.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Почему одни цветы угнетают другие

Иногда рядом с пышными и здоровыми растениями оказывается увядающий сосед. Причина кроется в конкуренции за свет, место или даже воздух. Чтобы избежать таких проблем, важно разделять растения по нескольким принципам.

Быстрорастущие и медленнорастущие

Растения, которые быстро развиваются, легко создают тень для соседей. Например, если на подоконнике разместить фикус или монстеру рядом с кактусом, спатифиллумом или бегонией, последние могут просто не получить достаточно света.

Ароматные растения

Ландыши и фиалки — классический пример несовместимых соседей. Ландыш, выделяющий токсичные вещества, угнетает фиалку, а если его поставить в спальне, это может повлиять на здоровье жильцов.

Цветущие виды

Цветущие культуры способны переопыляться, особенно если их много. Это часто приводит к появлению гибридов с непредсказуемыми свойствами. Например, юкка предпочитает расти отдельно, а герань лучше разместить вдали от других цветущих растений.

Как выбрать правильное соседство

Разделяйте растения, учитывая их особенности:

  • Разместите светолюбивые культуры на хорошо освещённых местах.
  • Избегайте соседства агрессивных ароматных растений с нежными.
  • Оставьте место для каждого растения, чтобы корневая система и крона не пересекались.

Создавая уютное пространство для растений, можно наслаждаться их красотой без риска для здоровья цветов и их владельцев.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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