Цветы, которые не погибнут, даже если вы забудете о них

Не всем дано быть профессиональными цветоводами, но желание окружить себя зеленью и свежестью дома есть у многих. Для этого отлично подойдут неприхотливые растения, которые выживут даже при минимальном уходе. Они идеальны для начинающих растениеводов — чтобы загубить эти цветы, придется постараться.

Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сансевиерия

Растения, которые справятся даже с ленивым уходом

Сансевиерия

Сансевиерия, известная также как "щучий хвост" или "змеиную кожу", вынослива настолько, что подходит для любых условий. Это растение выдерживает перепады температур и невысокую влажность воздуха.

Основное правило: не оставляйте его под прямыми солнечными лучами. Остальное — минимальный полив и редкая пересадка.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум — чемпион по выживаемости среди лиан. Он стремительно растет, а испортить его практически невозможно.

Секрет ухода: даже если листья стали желтеть и опадать из-за недостатка воды, реанимировать растение можно буквально за сутки, вернув его к жизни с помощью полива.

Драцена окаймленная

Самая неприхотливая из драцен — окаймленная. Она легко впишется как в домашний интерьер, так и в офисную среду.

Требования: рассеянный свет, умеренный полив и регулярное опрыскивание. При таком уходе растение сохраняет свой декоративный вид на долгие годы.

Пеларгония

Герань (пеларгония) сочетает красоту и простоту ухода. Её яркие цветы украсят подоконник, а сам цветок не доставит хлопот.

Как ухаживать: разместите горшок на освещенном месте и поливайте трижды в неделю.

Нолина (бокарнея)

Нолина, или бутылочное дерево, отличается необычным стволом, который накапливает влагу. Это растение спокойно переживает длительное отсутствие полива, что делает его идеальным выбором для занятых людей.

Выбирая неприхотливые растения, можно наслаждаться зеленью в доме без сложностей ухода. Они станут отличным выбором для начинающих, добавляя уют и свежесть в любое пространство.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

