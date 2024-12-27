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Корни гниют, листья горят: как реанимировать фиалку

1:41
Садоводство

Ошибки в уходе за фиалкой (сенполией) могут привести к тому, что растение начнет чахнуть и терять декоративный вид. Чтобы избежать этого и вернуть цветок к жизни, важно своевременно определить причину проблемы и правильно ее устранить.

Фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

Основные проблемы и способы их решения

Неправильный полив

Чрезмерный полив — одна из главных причин гибели фиалок. Постоянное переувлажнение грунта может привести к загниванию корневой системы.

Что делать

  • Полностью обрежьте поврежденные корни.
  • Занимайтесь укоренением, используя воду, грунт или мох.
  • После того как корни отрастут до 1,5 см, пересадите фиалку в подходящий горшок с качественным грунтом.

Солнечный ожог

Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги на листьях фиалки, оставляя некрасивые пятна.

Как реанимировать растение

  • Обрежьте поврежденные листья.
  • Обработайте срезы активированным углем.
  • Дождитесь появления новых пасынков, затем укорените их в отдельных емкостях.

Холод и низкие температуры

Фиалки плохо переносят заморозки и резкие перепады температуры, что приводит к повреждению листвы и корней.

Пошаговые действия:

  • Удалите замерзшие листья, обработав срезы углем.
  • Проверьте состояние корней. Мертвые участки нужно срезать.
  • Если корни полностью погибли, укорените растение заново.

Своевременная реанимация и грамотный уход помогут восстановить здоровье вашей фиалки и вернуть ей цветущий вид.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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