Корни гниют, листья горят: как реанимировать фиалку

Ошибки в уходе за фиалкой (сенполией) могут привести к тому, что растение начнет чахнуть и терять декоративный вид. Чтобы избежать этого и вернуть цветок к жизни, важно своевременно определить причину проблемы и правильно ее устранить.
Неправильный полив
Чрезмерный полив — одна из главных причин гибели фиалок. Постоянное переувлажнение грунта может привести к загниванию корневой системы.
Что делать
Солнечный ожог
Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги на листьях фиалки, оставляя некрасивые пятна.
Как реанимировать растение
Холод и низкие температуры
Фиалки плохо переносят заморозки и резкие перепады температуры, что приводит к повреждению листвы и корней.
Пошаговые действия:
Своевременная реанимация и грамотный уход помогут восстановить здоровье вашей фиалки и вернуть ей цветущий вид.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.
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