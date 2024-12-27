Корни гниют, листья горят: как реанимировать фиалку

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ошибки в уходе за фиалкой (сенполией) могут привести к тому, что растение начнет чахнуть и терять декоративный вид. Чтобы избежать этого и вернуть цветок к жизни, важно своевременно определить причину проблемы и правильно ее устранить.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

Основные проблемы и способы их решения

Неправильный полив

Чрезмерный полив — одна из главных причин гибели фиалок. Постоянное переувлажнение грунта может привести к загниванию корневой системы.

Что делать

Полностью обрежьте поврежденные корни.

Занимайтесь укоренением, используя воду, грунт или мох.

После того как корни отрастут до 1,5 см, пересадите фиалку в подходящий горшок с качественным грунтом.

Солнечный ожог

Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги на листьях фиалки, оставляя некрасивые пятна.

Как реанимировать растение

Обрежьте поврежденные листья.

Обработайте срезы активированным углем.

Дождитесь появления новых пасынков, затем укорените их в отдельных емкостях.

Холод и низкие температуры

Фиалки плохо переносят заморозки и резкие перепады температуры, что приводит к повреждению листвы и корней.

Пошаговые действия:

Удалите замерзшие листья, обработав срезы углем.

Проверьте состояние корней. Мертвые участки нужно срезать.

Если корни полностью погибли, укорените растение заново.

Своевременная реанимация и грамотный уход помогут восстановить здоровье вашей фиалки и вернуть ей цветущий вид.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

