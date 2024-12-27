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Комнатные растения, которые очищают воздух ночью

1:47
Садоводство

Не секрет, что комнатные растения не только украшают интерьер, но и могут значительно улучшить качество сна. Благодаря способности выделять кислород даже ночью и очищать воздух, они создают идеальные условия для отдыха и расслабления.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Какие растения идеально подойдут для спальни

Эти растения не только насыщают воздух кислородом, но и снижают уровень стресса, помогая организовать комфортную атмосферу для сна.

Мирная лилия

Мирная лилия — это не только эффективный очиститель воздуха, но и эстетическое украшение спальни. Ее глянцевые зеленые листья и элегантные белые цветы создают ощущение умиротворения и гармонии.

Это растение неприхотливо в уходе: оно хорошо растет даже при слабом освещении, а поливать его нужно лишь после полного высыхания почвы.

Пальма арека

Пальма арека, известная как золотая пальма или пальма-бабочка, наполняет спальню тропическим уютом. Ее густые зеленые листья способны увлажнять воздух, создавая комфортный микроклимат для сна.

Это растение отлично приспосабливается к комнатным условиям и требует минимального ухода: достаточно обеспечить ему рассеянный солнечный свет и легкий полив несколько раз в неделю.

Орхидея фаленопсис

Фаленопсис — идеальное решение для тех, кто ищет растение, которое выделяет кислород ночью. Эта орхидея не только очищает воздух, но и добавляет спальне нотки романтики и уюта.

Фаленопсис не доставит вам хлопот: обеспечьте ему косвенный солнечный свет и поливайте раз в неделю — этого вполне достаточно.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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