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Как поливать толстянку, чтобы она не теряла листву

2:32
Садоводство

Толстянка, или денежное дерево, нередко сбрасывает листья, и это вызывает беспокойство у владельцев. Какие причины стоят за этим явлением и как с ними справиться?

Толстянка
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Толстянка

Основные причины опадания

Естественное старение

Взрослые растения со временем теряют часть листвы, и это естественный процесс, не требующий вмешательства.

Недостаток света

Крассула — светолюбивое растение. При плохом освещении листья сначала краснеют, а затем опадают. Рекомендуется организовать досветку или переставить горшок ближе к окну.

Ошибки полива

Переувлажнение почвы — главная причина, по которой листья желтеют и опадают. Корни начинают гнить, и растение может погибнуть. Недостаток воды также вреден, особенно в отопительный сезон, когда почва пересыхает быстрее.

Решение:

  • Проверять влажность почвы, прежде чем поливать. Грунт должен быть сухим на глубину 3-4 см.
  • При переувлажнении пересадите растение в новую почву, удалив поврежденные корни.

Температурные перепады

Сквозняки и горячий воздух от батарей негативно влияют на растение, вызывая сброс листвы.

Неподходящий грунт

Грунт должен быть легким и воздухопроницаемым. Слишком плотный ком может мешать корням поглощать влагу.

Неправильные подкормки

Избыток удобрений вызывает шок, из-за чего листья желтеют и опадают. При недостатке питания растение растет медленно, а листья теряют блеск.

Болезни и вредители

На крассуле могут появляться мучнистый червец или паутинный клещ. Из заболеваний чаще всего встречаются грибковые инфекции.

Что делать?

Правильный уход: умеренный полив, качественный грунт, соблюдение температурного режима.

Осмотр растения: при обнаружении вредителей или болезней сразу принимайте меры — обработка инсектицидом или замена почвы.

Стабильность: избегайте частых перестановок и смены условий содержания.

Профилактика

  • Поливайте отстоянной водой комнатной температуры.
  • Сажайте в рыхлый и обеззараженный грунт.
  • Проводите регулярные осмотры на наличие вредителей и признаков болезней.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить своей толстянке здоровье и привлекательный внешний вид.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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