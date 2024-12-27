Грунт своими руками: готовим почву для суккулентов

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать алоэ в домашних условиях достаточно просто, но даже этот неприхотливый суккулент требует соблюдения определённых условий. Одним из ключевых факторов успешного ухода является правильно подобранная почва.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Алоэ

Какая почва нужна алоэ

Почва для алоэ должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, с нейтральной реакцией. Можно приобрести готовые смеси с пометкой "для суккулентов" или "для кактусов", добавив немного песка. Если вы предпочитаете сделать смесь самостоятельно, воспользуйтесь следующим рецептом:

3 части дерновой или лиственной почвы (можно взять универсальный грунт);

1 часть песка, вермикулита или перлита;

1 часть перегноя или компоста;

0,5 части древесного угля, измельчённого на мелкие кусочки.

При использовании самодельной почвосмеси обязательно проведите дезинфекцию, пролив грунт раствором марганцовки или "Фитоспорина". Не забудьте добавить дренажный слой на дно горшка — от 1,5 до 4 см.

Условия выращивания алоэ

Чтобы алоэ радовало здоровым видом, важно соблюдать несколько правил:

Выбор горшка . Молодые растения можно сажать в небольшие пластиковые ёмкости, а взрослые — в устойчивые и широкие керамические горшки.

. Молодые растения можно сажать в небольшие пластиковые ёмкости, а взрослые — в устойчивые и широкие керамические горшки. Размещение . Идеальное место — солнечный подоконник, предпочтительно на южной стороне.

. Идеальное место — солнечный подоконник, предпочтительно на южной стороне. Температура . Летом — +19…+26°C, зимой — +10…+14°C.

. Летом — +19…+26°C, зимой — +10…+14°C. Освещение. Достаточное количество солнечного света или использование фитолампы зимой.

Пересадка алоэ

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки — весна. Основные этапы:

На дно горшка насыпьте дренаж.

Заполните ёмкость почвосмесью, оставив 2 см до края.

Разместите растение по центру, засыпьте корни почвой, слегка утрамбуйте.

Полейте и оставьте на несколько дней в тёплом месте с рассеянным светом.

Полив и подкормка

Алоэ не терпит избыточной влаги. Поливайте растение по мере просыхания грунта, используя отстоявшуюся воду. Зимой полив сокращают. Если листья становятся вялыми, можно применить метод погружения горшка в воду.

Подкармливайте алоэ с апреля по сентябрь, раз в 3-4 недели. Используйте удобрения для суккулентов, но избегайте перекорма.

Зимний уход

В холодное время года алоэ требует минимального ухода:

Защита от сквозняков.

Умеренный полив слегка тёплой водой.

Обеспечение досветки при необходимости.

Температура в пределах +11…+15°C.

Размножение суккулента

Алоэ размножают двумя способами:

Черенками . Листочки подсушивают 2-3 дня и сажают во влажный песок.

. Листочки подсушивают 2-3 дня и сажают во влажный песок. Прикорневыми побегами. Готовые растения отделяют и высаживают в отдельные горшки.

При соблюдении этих рекомендаций алоэ будет радовать вас своим здоровым видом и украшать интерьер.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

