Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии

Пуансеттия, или рождественская звезда, — удивительное растение, пик красоты которого совпадает с рождественскими праздниками. Этот эффектный цветок с яркими прицветниками становится главным украшением зимнего интерьера.
Интересно, что его научное название — молочай красивейший, а настоящие цветки растения невзрачны, зато красота прицветников поражает разнообразием оттенков: от традиционного алого до розового, малинового, лимонного и даже пятнистого.
Освещение:
Цветку нужен яркий, но рассеянный свет. Идеальные места — подоконники восточных или западных окон. Не допускайте сквозняков!
Температура:
Грунт:
Смесь из дерновой земли, перегноя, листовой почвы и речного песка в равных пропорциях.
Емкость:
Подберите стандартный горшок объёмом 3-4 литра с дренажными отверстиями.
После цветения проводят радикальную обрезку: побеги срезают наполовину, оставляя по две пары почек. Растение уходит на отдых на 60 дней, полив при этом прекращают.
Пересадка:
Вредители и болезни:
Болезни: фузариоз, серая гниль, мучнистая роса. Применяйте "Фитоспорин".
При правильном уходе рождественская звезда станет настоящим украшением интерьера. Её яркие прицветники радуют глаз, поднимают настроение и делают праздничные дни ещё более тёплыми и уютными.
Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).
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