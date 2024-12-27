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Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии

Садоводство

Пуансеттия, или рождественская звезда, — удивительное растение, пик красоты которого совпадает с рождественскими праздниками. Этот эффектный цветок с яркими прицветниками становится главным украшением зимнего интерьера.

Пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
Пуансеттия

Интересно, что его научное название — молочай красивейший, а настоящие цветки растения невзрачны, зато красота прицветников поражает разнообразием оттенков: от традиционного алого до розового, малинового, лимонного и даже пятнистого.

Условия выращивания пуансеттии

Освещение:

Цветку нужен яркий, но рассеянный свет. Идеальные места — подоконники восточных или западных окон. Не допускайте сквозняков!

Температура:

  • В период роста: +22 °C.
  • Во время цветения: +15 °C.
  • В период покоя: +13 °C.

Грунт:

Смесь из дерновой земли, перегноя, листовой почвы и речного песка в равных пропорциях.

Емкость:

Подберите стандартный горшок объёмом 3-4 литра с дренажными отверстиями.

Уход за пуансеттией после покупки

  • Размещение: в течение недели держите растение в разрежённом свете при температуре +16 °C.
  • Полив: умеренный, только после подсыхания грунта. Регулярно опрыскивайте листья.
  • Подкормка: используйте нитроаммофоску (6 г на 5 л воды, по 250 мл на растение).
  • Обрезка: проводится только в случае повреждений.

Уход в период цветения

  • Грунт должен быть всегда немного влажным.
  • Для подкормки используйте нитроаммофоску (5 г на 5 л воды, по 200 мл на растение).
  • Увядшие цветки удаляйте, прищипывая или обрезая.

После цветения проводят радикальную обрезку: побеги срезают наполовину, оставляя по две пары почек. Растение уходит на отдых на 60 дней, полив при этом прекращают.

Пересадка и борьба с недугами

Пересадка:

  • Проводится раз в год после периода покоя, когда появляются новые листья.
  • Используйте свежий грунт и увеличивайте размер горшка на 10-15 %.
  • Пересаживайте методом перевалки, не разрушая земляной ком.

Вредители и болезни:

  • Насекомые: трипсы, щитовки, белокрылка, червец, паутинный клещ. Для борьбы подходит "Фитоверм".

Болезни: фузариоз, серая гниль, мучнистая роса. Применяйте "Фитоспорин".

Ошибки в уходе

  • Недостаток света приводит к мелким прицветникам.
  • Избыток света обесцвечивает листья.
  • Сквозняки или холод вызывают опадение листвы.
  • Транспортировка зимой без защиты может навредить растению.
  • Покупка во время активного цветения не рекомендована.

Пуансеттия — яркий акцент вашего дома

При правильном уходе рождественская звезда станет настоящим украшением интерьера. Её яркие прицветники радуют глаз, поднимают настроение и делают праздничные дни ещё более тёплыми и уютными.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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