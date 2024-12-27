Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии

Пуансеттия, или рождественская звезда, — удивительное растение, пик красоты которого совпадает с рождественскими праздниками. Этот эффектный цветок с яркими прицветниками становится главным украшением зимнего интерьера.

Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer Пуансеттия

Интересно, что его научное название — молочай красивейший, а настоящие цветки растения невзрачны, зато красота прицветников поражает разнообразием оттенков: от традиционного алого до розового, малинового, лимонного и даже пятнистого.

Условия выращивания пуансеттии

Освещение:

Цветку нужен яркий, но рассеянный свет. Идеальные места — подоконники восточных или западных окон. Не допускайте сквозняков!

Температура:

В период роста: +22 °C.

Во время цветения: +15 °C.

В период покоя: +13 °C.

Грунт:

Смесь из дерновой земли, перегноя, листовой почвы и речного песка в равных пропорциях.

Емкость:

Подберите стандартный горшок объёмом 3-4 литра с дренажными отверстиями.

Уход за пуансеттией после покупки

Размещение : в течение недели держите растение в разрежённом свете при температуре +16 °C.

: в течение недели держите растение в разрежённом свете при температуре +16 °C. Полив : умеренный, только после подсыхания грунта. Регулярно опрыскивайте листья.

: умеренный, только после подсыхания грунта. Регулярно опрыскивайте листья. Подкормка : используйте нитроаммофоску (6 г на 5 л воды, по 250 мл на растение).

: используйте нитроаммофоску (6 г на 5 л воды, по 250 мл на растение). Обрезка: проводится только в случае повреждений.

Уход в период цветения

Грунт должен быть всегда немного влажным.

Для подкормки используйте нитроаммофоску (5 г на 5 л воды, по 200 мл на растение).

Увядшие цветки удаляйте, прищипывая или обрезая.

После цветения проводят радикальную обрезку: побеги срезают наполовину, оставляя по две пары почек. Растение уходит на отдых на 60 дней, полив при этом прекращают.

Пересадка и борьба с недугами

Пересадка:

Проводится раз в год после периода покоя, когда появляются новые листья.

Используйте свежий грунт и увеличивайте размер горшка на 10-15 %.

Пересаживайте методом перевалки, не разрушая земляной ком.

Вредители и болезни:

Насекомые: трипсы, щитовки, белокрылка, червец, паутинный клещ. Для борьбы подходит "Фитоверм".

Болезни: фузариоз, серая гниль, мучнистая роса. Применяйте "Фитоспорин".

Ошибки в уходе

Недостаток света приводит к мелким прицветникам.

Избыток света обесцвечивает листья.

Сквозняки или холод вызывают опадение листвы.

Транспортировка зимой без защиты может навредить растению.

Покупка во время активного цветения не рекомендована.

Пуансеттия — яркий акцент вашего дома

При правильном уходе рождественская звезда станет настоящим украшением интерьера. Её яркие прицветники радуют глаз, поднимают настроение и делают праздничные дни ещё более тёплыми и уютными.

Уточнения

Молоча́й краси́вейший или пуансеттия (лат. Euphorbia pulcherrima) — растение рода Молочай (Euphorbia) семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

