Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каланхоэ — одно из самых неприхотливых растений, которое подойдёт даже начинающим цветоводам. Размножать его можно вегетативным способом: черенками, листьями, корневыми отпрысками, пазушными почками, выводковыми почками (детками) и семенами.

Фото: commons.wikimedia.org by PEAK99, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Каланхоэ

Лучше всего заниматься этим весной или летом, чтобы растение успело окрепнуть к зиме. Однако, благодаря своей простоте в уходе, каланхоэ можно размножать в любое время года.

Способы размножения каланхоэ

1. Листом

Подходит для большинства видов каланхоэ: войлочного, трубкоцветного, метельчатоцветкового. Лист выбирают здоровый, мощный и зрелый.

Этапы:

Отламывают или срезают лист у основания.

Слегка подсушивают его в течение суток.

Сажают в подготовленный грунт (смесь для суккулентов).

Поливают тёплой водой и размещают в светлом месте.

2. Черенками

Эффективный способ для таких видов, как Блоссфельда, тирсифлора, перистое и войлочное.

Этапы:

Нарезают черенки длиной 8-15 см.

Нижние листья удаляют, оголяя 3-5 см ствола.

Укореняют в воде или сразу сажают в увлажнённый грунт.

3. Корневыми отпрысками

Подходит для каланхоэ Блоссфельда. После прищипывания верхушек у основания появляются молодые побеги.

Этапы:

Отделяют побеги вместе с корнями.

Пересаживают в отдельные горшки с рыхлой почвой.

4. Пазушными почками

Этим способом размножают каланхоэ Блоссфельда и метельчатоцветковое.

На месте упавших листьев появляются мини-розетки.

Этапы:

Срезают почки, когда их ствол достигает 2 см.

Высаживают в подготовленный грунт, добавляя стимуляторы роста (Корневин).

5. Выводковыми почками (детками)

Только для живородящих видов, таких как дегремона или трубкоцветное.

На краях листьев появляются мини-растения с корнями.

Этапы:

Аккуратно снимают детки.

Сажают в увлажнённый грунт, размещают в хорошо освещённом месте.

6. Семенами

Этот способ трудоёмкий, но его применяют для размножения каланхоэ Блоссфельда, бехарского и мраморного.

Этапы:

Семена высеивают в рыхлый грунт, добавляют песок и вермикулит.

Создают мини-парник (накрывают плёнкой или крышкой).

Поддерживают температуру не ниже +20 °C, регулярно проветривают.

После появления двух настоящих листочков пикируют в отдельные ёмкости.

Рекомендации для успешного размножения

Используйте стерильные инструменты.

Для грунта выбирайте смеси, подходящие для суккулентов.

Обеспечьте умеренный полив и защиту от прямых солнечных лучей.

Следуя этим рекомендациям, вы легко вырастите здоровое и красивое каланхоэ.

Уточнения

Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.

