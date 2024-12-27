Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного

Каланхоэ — одно из самых неприхотливых растений, которое подойдёт даже начинающим цветоводам. Размножать его можно вегетативным способом: черенками, листьями, корневыми отпрысками, пазушными почками, выводковыми почками (детками) и семенами.
Лучше всего заниматься этим весной или летом, чтобы растение успело окрепнуть к зиме. Однако, благодаря своей простоте в уходе, каланхоэ можно размножать в любое время года.
1. Листом
Подходит для большинства видов каланхоэ: войлочного, трубкоцветного, метельчатоцветкового. Лист выбирают здоровый, мощный и зрелый.
Этапы:
2. Черенками
Эффективный способ для таких видов, как Блоссфельда, тирсифлора, перистое и войлочное.
Этапы:
3. Корневыми отпрысками
Подходит для каланхоэ Блоссфельда. После прищипывания верхушек у основания появляются молодые побеги.
Этапы:
4. Пазушными почками
Этим способом размножают каланхоэ Блоссфельда и метельчатоцветковое.
На месте упавших листьев появляются мини-розетки.
Этапы:
5. Выводковыми почками (детками)
Только для живородящих видов, таких как дегремона или трубкоцветное.
На краях листьев появляются мини-растения с корнями.
Этапы:
6. Семенами
Этот способ трудоёмкий, но его применяют для размножения каланхоэ Блоссфельда, бехарского и мраморного.
Этапы:
Следуя этим рекомендациям, вы легко вырастите здоровое и красивое каланхоэ.
Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.
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