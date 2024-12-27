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Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного

3:10
Садоводство

Каланхоэ — одно из самых неприхотливых растений, которое подойдёт даже начинающим цветоводам. Размножать его можно вегетативным способом: черенками, листьями, корневыми отпрысками, пазушными почками, выводковыми почками (детками) и семенами.

Каланхоэ
Фото: commons.wikimedia.org by PEAK99, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Каланхоэ

Лучше всего заниматься этим весной или летом, чтобы растение успело окрепнуть к зиме. Однако, благодаря своей простоте в уходе, каланхоэ можно размножать в любое время года.

Способы размножения каланхоэ

1. Листом

Подходит для большинства видов каланхоэ: войлочного, трубкоцветного, метельчатоцветкового. Лист выбирают здоровый, мощный и зрелый.

Этапы:

  • Отламывают или срезают лист у основания.
  • Слегка подсушивают его в течение суток.
  • Сажают в подготовленный грунт (смесь для суккулентов).
  • Поливают тёплой водой и размещают в светлом месте.

2. Черенками

Эффективный способ для таких видов, как Блоссфельда, тирсифлора, перистое и войлочное.

Этапы:

  • Нарезают черенки длиной 8-15 см.
  • Нижние листья удаляют, оголяя 3-5 см ствола.
  • Укореняют в воде или сразу сажают в увлажнённый грунт.

3. Корневыми отпрысками

Подходит для каланхоэ Блоссфельда. После прищипывания верхушек у основания появляются молодые побеги.

Этапы:

  • Отделяют побеги вместе с корнями.
  • Пересаживают в отдельные горшки с рыхлой почвой.

4. Пазушными почками

Этим способом размножают каланхоэ Блоссфельда и метельчатоцветковое.

На месте упавших листьев появляются мини-розетки.

Этапы:

  • Срезают почки, когда их ствол достигает 2 см.
  • Высаживают в подготовленный грунт, добавляя стимуляторы роста (Корневин).

5. Выводковыми почками (детками)

Только для живородящих видов, таких как дегремона или трубкоцветное.

На краях листьев появляются мини-растения с корнями.

Этапы:

  • Аккуратно снимают детки.
  • Сажают в увлажнённый грунт, размещают в хорошо освещённом месте.

6. Семенами

Этот способ трудоёмкий, но его применяют для размножения каланхоэ Блоссфельда, бехарского и мраморного.

Этапы:

  • Семена высеивают в рыхлый грунт, добавляют песок и вермикулит.
  • Создают мини-парник (накрывают плёнкой или крышкой).
  • Поддерживают температуру не ниже +20 °C, регулярно проветривают.
  • После появления двух настоящих листочков пикируют в отдельные ёмкости.

Рекомендации для успешного размножения

  • Используйте стерильные инструменты.
  • Для грунта выбирайте смеси, подходящие для суккулентов.
  • Обеспечьте умеренный полив и защиту от прямых солнечных лучей.

Следуя этим рекомендациям, вы легко вырастите здоровое и красивое каланхоэ.

Уточнения

Каланхо́е или Каланхо́э (лат. Kalánchoë), — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae), произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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