Как температура воды влияет на здоровье комнатных цветов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие любители комнатных растений используют для полива своих "зелёных питомцев" обычную водопроводную воду. В большинстве случаев это вполне допустимо, однако важно учитывать её температуру.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Резкие перепады температуры, как и у людей, могут вызвать у растений стресс. Особенно это касается полива слишком холодной водой. Вот что происходит, если не соблюдать температурный режим:

Последствия полива холодной водой

Тепловой удар корней

Холодная вода способна нанести серьёзный ущерб корневой системе — самой важной части растения, отвечающей за поглощение воды и питательных веществ. Повреждённые корни замедляют процессы питания, что сказывается на общем состоянии растения.

Замедление роста

Вместо того чтобы развивать побеги и листья, растение вынуждено направлять все свои ресурсы на восстановление повреждённых тканей. Это замедляет его развитие и делает его более уязвимым к внешним факторам.

Пожелтение листьев

Холодная вода нарушает работу клеток, что приводит к пожелтению и увяданию листвы. У нежных видов, таких как фиалки или орхидеи, использование слишком холодной воды может привести к их гибели.

Как избежать проблем

Поливайте растения водой комнатной температуры. Это простое правило поможет сохранить здоровье ваших зелёных друзей, обеспечив их гармоничный рост и развитие.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

