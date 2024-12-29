Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аист со стрелой: что думали люди, когда не знали о миграции птиц
Очищение природы — в США радуются возвращению вымершего вида
Как валидол и аспирин помогают вашим растениям
Дорохов сравнил Бурунова с Аленом Делоном
Почему пилатес — ключ к стройной фигуре
Лай, вой и беспорядок: как справиться с поведением собаки в одиночестве
В России запустили первую электростанцию, работающую на бытовых отходах
Секреты ухода за руками: как защитить кожу от холода и пересыхания
Промерзание угла дома: как справиться с холодом и влагой

Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести

Садоводство

Устали от гортензий и петуний? Обратите внимание на абутилон — удивительный цветок, который способен цвести практически круглогодично. Некоторые гибридные сорта радуют своими бутонами до поздней осени, а на одной ветке может появиться до 12 цветов!

Абутилон
Фото: web.archive.org by Juraj Tatár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абутилон

Почему стоит выбрать абутилон

Абутилон отличается продолжительным цветением, которое делает его идеальным для украшения дома или сада. Этот цветок универсален:

  • Его можно выращивать как в комнатных условиях, так и в открытом грунте.
  • В теплых регионах садовые разновидности абутилона подходят для многолетнего выращивания.

Условия для выращивания

Чтобы абутилон радовал цветением, важно создать правильные условия:

  • Почва: идеален рыхлый, слабокислый, воздухопроницаемый грунт. Можно использовать готовую смесь для бегоний.
  • Полив: в теплое время года требуется обильный полив — это влаголюбивое растение.
  • Освещение: абутилон любит свет, но зимой может потребоваться дополнительная досветка.

Подкормки

  • Для пышного цветения и здоровья растения рекомендуется:
  • Использовать жидкие органоминеральные удобрения для цветущих растений.
  • Чередовать удобрения:
  • Во время бутонизации — для цветущих растений.
  • Вне периода цветения — для декоративно-лиственных.
  • В период активного роста (апрель–октябрь) подкармливать каждые три недели. Зимой удобрения вносятся раз в полтора месяца.

Абутилон — это не только красота, но и простота ухода. Он станет ярким украшением как вашего сада, так и дома!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса
Авто
Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса Аудио 
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина
Российский шоу-бизнес
Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке: раскрыта причина Аудио 
Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей
Еда и рецепты
Как приготовить закуску из шпрот, которая покорит гостей Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Последние материалы
Обезжиренные продукты: польза или маркетинговый обман
Петля будущего сжимается — Дубай собирается стать городом для пешеходов
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Уход за стареющим питомцем: что нужно знать каждому хозяину
Какие культуры станут идеальной сменой огурцам
Плесень, наледь, сквозняки: утепляем окна на балконе с минимальными затратами
Сколько минут в неделю нужно тренироваться для снижения веса?
Ваш пёс кладёт голову на плечо? Узнайте, что это значит
Стало известно, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году
Срочно проверьте: эти ошибки уничтожают ваш мотор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.