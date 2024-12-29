Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести

Устали от гортензий и петуний? Обратите внимание на абутилон — удивительный цветок, который способен цвести практически круглогодично. Некоторые гибридные сорта радуют своими бутонами до поздней осени, а на одной ветке может появиться до 12 цветов!

Фото: web.archive.org by Juraj Tatár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абутилон

Почему стоит выбрать абутилон

Абутилон отличается продолжительным цветением, которое делает его идеальным для украшения дома или сада. Этот цветок универсален:

Его можно выращивать как в комнатных условиях, так и в открытом грунте.

В теплых регионах садовые разновидности абутилона подходят для многолетнего выращивания.

Условия для выращивания

Чтобы абутилон радовал цветением, важно создать правильные условия:

Почва : идеален рыхлый, слабокислый, воздухопроницаемый грунт. Можно использовать готовую смесь для бегоний.

: идеален рыхлый, слабокислый, воздухопроницаемый грунт. Можно использовать готовую смесь для бегоний. Полив : в теплое время года требуется обильный полив — это влаголюбивое растение.

: в теплое время года требуется обильный полив — это влаголюбивое растение. Освещение: абутилон любит свет, но зимой может потребоваться дополнительная досветка.

Подкормки

Для пышного цветения и здоровья растения рекомендуется:

Использовать жидкие органоминеральные удобрения для цветущих растений.

Чередовать удобрения:

Во время бутонизации — для цветущих растений.

Вне периода цветения — для декоративно-лиственных.

В период активного роста (апрель–октябрь) подкармливать каждые три недели. Зимой удобрения вносятся раз в полтора месяца.

Абутилон — это не только красота, но и простота ухода. Он станет ярким украшением как вашего сада, так и дома!