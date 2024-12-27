Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения

Создание гармоничного сада начинается с грамотного подбора растений для соседства. Если игнорировать основы агротехники, одна культура может угнетать другую, превращая их сосуществование в борьбу за ресурсы. Особенно это важно учитывать при посадке туи — популярного выбора для живых изгородей.
Туя требует слабокислой почвы и регулярного полива, что делает выбор соседей для неё непростым. Однако есть несколько вариантов, которые прекрасно адаптируются к таким условиям:
Хосты — эти многолетники отлично чувствуют себя в тени под хвоей и не требуют особого ухода.
Папоротники — ещё один тенелюбивый и неприхотливый вариант.
Гейхеры — цветущие кустарники, которые станут ярким дополнением к туям.
Лилии — из цветущих растений они идеально подойдут для посадки рядом.
С какими растениями туя несовместима?
Некоторые растения категорически не подходят для соседства с туей:
Плодовые деревья и ягодные кустарники: борьба за питательные вещества снизит их урожайность.
Берёзы и ивы: влаголюбивые деревья отнимут у туи жизненно необходимую воду.
Георгины: их близкое соседство может угнетать рост туи.
Правильный подбор растений позволит создать не только красивый, но и здоровый сад, в котором каждое растение будет развиваться в оптимальных условиях.
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?