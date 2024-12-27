Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание гармоничного сада начинается с грамотного подбора растений для соседства. Если игнорировать основы агротехники, одна культура может угнетать другую, превращая их сосуществование в борьбу за ресурсы. Особенно это важно учитывать при посадке туи — популярного выбора для живых изгородей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ туя

Какие растения уживаются с туей

Туя требует слабокислой почвы и регулярного полива, что делает выбор соседей для неё непростым. Однако есть несколько вариантов, которые прекрасно адаптируются к таким условиям:

Хосты — эти многолетники отлично чувствуют себя в тени под хвоей и не требуют особого ухода.

Папоротники — ещё один тенелюбивый и неприхотливый вариант.

Гейхеры — цветущие кустарники, которые станут ярким дополнением к туям.

Лилии — из цветущих растений они идеально подойдут для посадки рядом.

С какими растениями туя несовместима?

Некоторые растения категорически не подходят для соседства с туей:

Плодовые деревья и ягодные кустарники: борьба за питательные вещества снизит их урожайность.

Берёзы и ивы: влаголюбивые деревья отнимут у туи жизненно необходимую воду.

Георгины: их близкое соседство может угнетать рост туи.

Правильный подбор растений позволит создать не только красивый, но и здоровый сад, в котором каждое растение будет развиваться в оптимальных условиях.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

