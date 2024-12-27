Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пытливость — одно из важнейших качеств успешного дачника. Сегодня мы ответим на вопрос, который волнует многих огородников: какие культуры нельзя сажать рядом и почему?

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Некоторые растения требуют много места для роста, другие — минимального участка. Одни плодоносят только сезон, а другие могут расти на одном месте несколько лет. Но всегда ли такие культуры могут быть соседями? Разберём на конкретных примерах.

Щавель и ревень: невидимые угрозы

Щавель и ревень принадлежат к одному семейству — гречишным. Оба многолетние и имеют схожие условия выращивания. Однако близкое соседство им противопоказано.

Щавель подвержен овуляриозу, который он переносит в лёгкой форме, но ревень из-за него может погибнуть. Ситуация обратная с рамуляриозом: для ревеня болезнь практически безопасна, тогда как щавель не выдерживает её.

Чтобы избежать заражения, высаживайте эти растения на расстоянии не менее 15-20 метров.

Баклажан и картофель: опасное соседство

Баклажан и картофель — представители одного семейства, паслёновых, которые часто высаживают большими массивами. Однако их близкое соседство повышает риск заражения общими заболеваниями.

Если болезнь начнётся на одном участке, она быстро перекинется на соседний. Чтобы защитить урожай, размещайте паслёновые на значительном расстоянии друг от друга. Этот же принцип применим к крестоцветным культурам.

Морковь и лук: союз против вредителей

Совместная посадка моркови и лука, напротив, приносит пользу. Оба растения часто становятся мишенью луковой мухи, но их совместный рост помогает обмануть вредителя.

Лук и морковь маскируют друг друга своим запахом, уменьшая риск нападения насекомых. Такое соседство полезно и для урожая, и для здоровья растений.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

