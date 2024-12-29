Хотите богатый урожай томатов? Попробуйте китайский метод рассады

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не получается добиться хорошего урожая помидоров? Попробуйте китайский метод выращивания рассады. Этот необычный способ предполагает создание стресса для растений, что стимулирует их раннее плодоношение и повышает урожайность.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Созревающие помидоры

Что такое китайский метод

Суть метода заключается в черенковании — рассаду лишают корней, чтобы создать стресс. Это заставляет растения быстрее адаптироваться и вступить в фазу плодоношения.

Важно: метод подходит только для индетерминантных сортов помидоров.

Как применять метод

Посадку рассады необходимо начать в феврале или ещё раньше. При поздней посадке черенкование теряет смысл.

Алгоритм действий:

Выберите момент : дождитесь появления 3–4 хорошо развитых листьев у сеянцев.

: дождитесь появления 3–4 хорошо развитых листьев у сеянцев. Срежьте сеянцы : используйте острое лезвие или скальпель, обработанный дезинфицирующим раствором после каждого среза.

: используйте острое лезвие или скальпель, обработанный дезинфицирующим раствором после каждого среза. Укореняйте черенки: саженец нужно заглубить до первого настоящего листа.

Укоренение возможно двумя способами:

В почве : подготовьте рыхлый и питательный грунт.

: подготовьте рыхлый и питательный грунт. В воде: добавьте в воду раствор янтарной кислоты (2 таблетки на 1 литр), чтобы ускорить укоренение.

Советы для успешного выращивания

Черенковать следует только здоровые и крепкие растения.

Контролируйте уровень освещения и температуру — рассада не должна испытывать холодового стресса.

Поддерживайте умеренный полив, чтобы предотвратить загнивание черенков.

Применив китайский метод, вы сможете не только улучшить качество растений, но и добиться более раннего и обильного урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

