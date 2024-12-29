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Хотите богатый урожай томатов? Попробуйте китайский метод рассады

1:46
Садоводство

Не получается добиться хорошего урожая помидоров? Попробуйте китайский метод выращивания рассады. Этот необычный способ предполагает создание стресса для растений, что стимулирует их раннее плодоношение и повышает урожайность.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Что такое китайский метод

Суть метода заключается в черенковании — рассаду лишают корней, чтобы создать стресс. Это заставляет растения быстрее адаптироваться и вступить в фазу плодоношения.

Важно: метод подходит только для индетерминантных сортов помидоров.

Как применять метод

Посадку рассады необходимо начать в феврале или ещё раньше. При поздней посадке черенкование теряет смысл.

Алгоритм действий:

  • Выберите момент: дождитесь появления 3–4 хорошо развитых листьев у сеянцев.
  • Срежьте сеянцы: используйте острое лезвие или скальпель, обработанный дезинфицирующим раствором после каждого среза.
  • Укореняйте черенки: саженец нужно заглубить до первого настоящего листа.

Укоренение возможно двумя способами:

  • В почве: подготовьте рыхлый и питательный грунт.
  • В воде: добавьте в воду раствор янтарной кислоты (2 таблетки на 1 литр), чтобы ускорить укоренение.

Советы для успешного выращивания

  • Черенковать следует только здоровые и крепкие растения.
  • Контролируйте уровень освещения и температуру — рассада не должна испытывать холодового стресса.
  • Поддерживайте умеренный полив, чтобы предотвратить загнивание черенков.

Применив китайский метод, вы сможете не только улучшить качество растений, но и добиться более раннего и обильного урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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