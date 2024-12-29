Секрет пышного цветения ангелонии: простые советы для дачников

Многие красивые садовые цветы остаются в тени более популярных растений. Ангелония — один из таких «незаслуженно забытых» цветов. Но стоит ли добавлять её в свой сад? Однозначно да!
Ангелония сочетает в себе все, что ценят дачники:
Эта красавица прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, но избегайте густой тени — она помешает пышному цветению.
Посев ангелонии стоит начинать с февраля, крайний срок — март. Семена не нужно сильно заглублять, достаточно лишь слегка прикрыть их грунтом.
Если вы живёте в южных регионах, ангелония может радовать вас как многолетник.
Ангелония не требует частого полива благодаря своей засухоустойчивости. Но если цветок остановился в развитии из-за жары, ситуация легко исправляется:
Этап обрезки крайне важен:
При этом формирование куста или его загущение не требуется — растение самостоятельно сохраняет аккуратный вид.
Ангелония (лат. Angelonia) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).
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