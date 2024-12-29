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Секрет пышного цветения ангелонии: простые советы для дачников

1:25
Садоводство

Многие красивые садовые цветы остаются в тени более популярных растений. Ангелония — один из таких «незаслуженно забытых» цветов. Но стоит ли добавлять её в свой сад? Однозначно да!

Ангелония
Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ангелония

Почему стоит сажать ангелонию

Ангелония сочетает в себе все, что ценят дачники:

  • изящный внешний вид,
  • неприхотливый характер,
  • приятный аромат,
  • компактный размер.

Эта красавица прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, но избегайте густой тени — она помешает пышному цветению.

Особенности посадки

Посев ангелонии стоит начинать с февраля, крайний срок — март. Семена не нужно сильно заглублять, достаточно лишь слегка прикрыть их грунтом.

Если вы живёте в южных регионах, ангелония может радовать вас как многолетник.

Уход за растением

Ангелония не требует частого полива благодаря своей засухоустойчивости. Но если цветок остановился в развитии из-за жары, ситуация легко исправляется:

  • подрежьте цветоносы или удалите отцветшие побеги.

Этап обрезки крайне важен:

  1. Удаляйте цветонос до основания после увядания цветков.
  2. Это стимулирует появление новых побегов с бутонами.

При этом формирование куста или его загущение не требуется — растение самостоятельно сохраняет аккуратный вид.

Уточнения

Ангелония (лат. Angelonia) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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