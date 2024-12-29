Секрет пышного цветения ангелонии: простые советы для дачников

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие красивые садовые цветы остаются в тени более популярных растений. Ангелония — один из таких «незаслуженно забытых» цветов. Но стоит ли добавлять её в свой сад? Однозначно да!

Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ангелония

Почему стоит сажать ангелонию

Ангелония сочетает в себе все, что ценят дачники:

изящный внешний вид,

неприхотливый характер,

приятный аромат,

компактный размер.

Эта красавица прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, но избегайте густой тени — она помешает пышному цветению.

Особенности посадки

Посев ангелонии стоит начинать с февраля, крайний срок — март. Семена не нужно сильно заглублять, достаточно лишь слегка прикрыть их грунтом.

Если вы живёте в южных регионах, ангелония может радовать вас как многолетник.

Уход за растением

Ангелония не требует частого полива благодаря своей засухоустойчивости. Но если цветок остановился в развитии из-за жары, ситуация легко исправляется:

подрежьте цветоносы или удалите отцветшие побеги.

Этап обрезки крайне важен:

Удаляйте цветонос до основания после увядания цветков. Это стимулирует появление новых побегов с бутонами.

При этом формирование куста или его загущение не требуется — растение самостоятельно сохраняет аккуратный вид.

Уточнения

Ангелония (лат. Angelonia) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

