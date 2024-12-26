Натуральные способы борьбы с медведкой

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медведка — одно из самых опасных насекомых-вредителей для огородных культур. Она способна перегрызать корни растений и повреждать стебли, что неизбежно приводит к гибели таких культур, как баклажаны, капуста, картофель, перцы и томаты.

Фото: Own work by Prenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Чтобы сохранить урожай, с медведкой необходимо бороться. Помимо применения инсектицидов, существуют и "натуральные" способы защиты растений.

Растения, отпугивающие медведку

Бархатцы

Эти яркие цветы обладают резким запахом, который не выносит медведка. Но их эффективность не ограничивается этим: аромат бархатцев также отпугивает тлю, нематод, колорадского жука и других вредителей.

Дополнительный способ использования — приготовить настой из бархатцев и обработать им уязвимые растения.

Горчица

Сильный запах горчицы помогает избавить участок не только от медведки, но и от проволочника и капустной бабочки. Также горчица эффективно справляется с морковной и луковой мухой, а также тлёй. Посадка горчицы — это простой и экологичный способ защиты.

Календула

Календула — это не только декоративное растение, но и надёжный защитник от вредителей. Она помогает избавиться от медведки, колорадского жука, гусениц и клещей. Более того, календула насыщает почву полезными веществами, препятствуя распространению болезней.

Осенью растение можно перекопать вместе с почвой, что сделает грунт более плодородным и улучшит его состояние.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно.

