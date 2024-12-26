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Какие сорта болгарского перца выбрать для нового сезона

1:56
Садоводство

Чтобы собрать богатый урожай болгарского перца в новом сезоне, важно правильно выбрать сорта. В преддверии посевной профессионалы делятся рекомендациями, которые помогут определиться с выбором.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Лучшие сорта болгарского перца для нового сезона

"Бычий рог" (жёлтый)

  • Этот сорт универсален: он подходит как для теплиц, так и для открытого грунта.
  • Высота кустов: до 90 см.
  • Плоды: ароматные, хрустящие, весом 150-250 граммов.
  • Преимущества: устойчивость к болезням и погодным условиям.

"Бычий рог" (красный)

  • Низкорослый сорт, высота кустов достигает 20 см.
  • Плоды: ярко-красные, идеально подходят для консервации и заморозки.

"Карисма" (F1)

Скороспелый гибрид, который при должном уходе способен порадовать обильным урожаем.

  • Урожайность: до 3 кг с одного куста.
  • Плоды: весом 250-300 граммов.
  • Преимущества: устойчивость к болезням, неприхотливость к погодным условиям.

"Поло" (F1)

  • Отлично плодоносит в любых условиях — теплице или открытом грунте.
  • Плоды: мясистые, сочные, подходят для длительного хранения.

"Халиф" (F1)

  • Сорт с крупными и ароматными плодами.
  • Вкусовые качества: насыщенный вкус, универсальность в кулинарии.

"Эспартано" (F1)

  • Скороспелый гибрид, созревающий за 70 дней.
  • Плоды: весом до 300 граммов, подходят для свежего употребления и заготовок.

Совет для огородников

Гибридные сорта, несмотря на множество преимуществ, не дают возможности собрать семена для следующего сезона. Поэтому рекомендуется заранее запастись семенами, чтобы обеспечить высокий урожай и стабильные результаты.

Уточнения

Пе́рец - название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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