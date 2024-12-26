Какие сорта болгарского перца выбрать для нового сезона

Преимущества: устойчивость к болезням и погодным условиям.
"Бычий рог" (красный)
Низкорослый сорт, высота кустов достигает 20 см.
Плоды: ярко-красные, идеально подходят для консервации и заморозки.
"Карисма" (F1)
Скороспелый гибрид, который при должном уходе способен порадовать обильным урожаем.
Урожайность: до 3 кг с одного куста.
Плоды: весом 250-300 граммов.
Преимущества: устойчивость к болезням, неприхотливость к погодным условиям.
"Поло" (F1)
Отлично плодоносит в любых условиях — теплице или открытом грунте.
Плоды: мясистые, сочные, подходят для длительного хранения.
"Халиф" (F1)
Сорт с крупными и ароматными плодами.
Вкусовые качества: насыщенный вкус, универсальность в кулинарии.
"Эспартано" (F1)
Скороспелый гибрид, созревающий за 70 дней.
Плоды: весом до 300 граммов, подходят для свежего употребления и заготовок.
Совет для огородников
Гибридные сорта, несмотря на множество преимуществ, не дают возможности собрать семена для следующего сезона. Поэтому рекомендуется заранее запастись семенами, чтобы обеспечить высокий урожай и стабильные результаты.
Уточнения
Пе́рец - название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.