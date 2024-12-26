Какие сорта болгарского перца выбрать для нового сезона

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы собрать богатый урожай болгарского перца в новом сезоне, важно правильно выбрать сорта. В преддверии посевной профессионалы делятся рекомендациями, которые помогут определиться с выбором.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Лучшие сорта болгарского перца для нового сезона

"Бычий рог" (жёлтый)

Этот сорт универсален : он подходит как для теплиц, так и для открытого грунта.

: он подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Высота кустов : до 90 см.

: до 90 см. Плоды : ароматные, хрустящие, весом 150-250 граммов.

: ароматные, хрустящие, весом 150-250 граммов. Преимущества: устойчивость к болезням и погодным условиям.

"Бычий рог" (красный)

Низкорослый сорт, высота кустов достигает 20 см.

Плоды: ярко-красные, идеально подходят для консервации и заморозки.

"Карисма" (F1)

Скороспелый гибрид, который при должном уходе способен порадовать обильным урожаем.

Урожайность : до 3 кг с одного куста.

: до 3 кг с одного куста. Плоды : весом 250-300 граммов.

: весом 250-300 граммов. Преимущества: устойчивость к болезням, неприхотливость к погодным условиям.

"Поло" (F1)

Отлично плодоносит в любых условиях — теплице или открытом грунте.

Плоды: мясистые, сочные, подходят для длительного хранения.

"Халиф" (F1)

Сорт с крупными и ароматными плодами.

Вкусовые качества: насыщенный вкус, универсальность в кулинарии.

"Эспартано" (F1)

Скороспелый гибрид, созревающий за 70 дней.

Плоды: весом до 300 граммов, подходят для свежего употребления и заготовок.

Совет для огородников

Гибридные сорта, несмотря на множество преимуществ, не дают возможности собрать семена для следующего сезона. Поэтому рекомендуется заранее запастись семенами, чтобы обеспечить высокий урожай и стабильные результаты.

Уточнения

Пе́рец - название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

