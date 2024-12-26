Сорта яблок, которые сохраняют вкус до 90 дней

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкие яблоки всегда пользовались любовью гурманов, и это неудивительно — их медовый вкус способен покорить любого. Но как вырастить такие плоды на собственном участке? Ответ прост: нужно выбрать подходящий сорт яблони.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня "Белый налив"

Лучшие сорта сладких яблок

"Медок"

Этот сорт порадует крупными, сладкими и сочными плодами. Яблоки сохраняют яркий вкус даже при хранении вне холодильника в течение 30 дней.

"Конфетное"

Название сорта говорит само за себя: его плоды настолько сахаристые, что способны конкурировать с кондитерскими изделиями. Яблоки среднего размера, но их карамельный аромат и нежная мякоть делают их невероятно аппетитными. Хранятся вне холодильника до 45 дней.

"Голден Делишес"

Этот сорт обеспечит богатый урожай крупных плодов, которые отличаются невероятной сочностью и нежностью. Уникальная особенность "Голден Делишес" — длительное хранение: яблоки сохраняют свежесть и вкус до 90 дней даже без холодильника.

Сладкие яблони — отличное решение для тех, кто хочет наслаждаться фруктами с медовым вкусом прямо с собственного дерева.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

