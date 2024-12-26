Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак решила, что Тина Канделаки повторяет её образы
Апельсины и мандарины зимой: сколько их можно есть без вреда
Почему стоит взять собаку из приюта и как это сделать правильно
Микропластик в чае: как не стать жертвой современных технологий
Ваш балкон больше не склад! Превратите его в стильное место для отдыха
Ваш характер меняет ваш мозг: узнайте, как это связано
Нам лгали о России — пенсионерка из Дании рассказала о своём путешествии в Москву
Как понять, что ваша кошка несчастна, и вернуть ей радость жизни
Неожиданные способы использования жвачки в авто

Сорта яблок, которые сохраняют вкус до 90 дней

1:17
Садоводство

Сладкие яблоки всегда пользовались любовью гурманов, и это неудивительно — их медовый вкус способен покорить любого. Но как вырастить такие плоды на собственном участке? Ответ прост: нужно выбрать подходящий сорт яблони.

Яблоня "Белый налив"
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоня "Белый налив"

Лучшие сорта сладких яблок

"Медок"

Этот сорт порадует крупными, сладкими и сочными плодами. Яблоки сохраняют яркий вкус даже при хранении вне холодильника в течение 30 дней.

"Конфетное"

Название сорта говорит само за себя: его плоды настолько сахаристые, что способны конкурировать с кондитерскими изделиями. Яблоки среднего размера, но их карамельный аромат и нежная мякоть делают их невероятно аппетитными. Хранятся вне холодильника до 45 дней.

"Голден Делишес"

Этот сорт обеспечит богатый урожай крупных плодов, которые отличаются невероятной сочностью и нежностью. Уникальная особенность "Голден Делишес" — длительное хранение: яблоки сохраняют свежесть и вкус до 90 дней даже без холодильника.

Сладкие яблони — отличное решение для тех, кто хочет наслаждаться фруктами с медовым вкусом прямо с собственного дерева.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Последние материалы
Признаки старения у кошек: что важно знать владельцу
Хочет доказать, кто тут президент! Зачем Зеленский собрался на инаугурацию Трампа?
Иллюзия масштабов мироздания: альтернативная теория расширения Вселенной
Как после 60 лет чувствовать себя на 40: эти простые правила продлят вам молодость
Лучшие сорта яблонь с высоким содержанием сахара: что посадить в 2025?
Сосиски по-новому: рецепт, который стоит попробовать
Мама, хочу конфеты! Сколько сладкого можно давать детям, чтобы не навредить здоровью?
Мой любимый в другом городе. Сохранить отношения на расстоянии поможет этот секрет
Шумоизоляция автомобиля: комфорт или новые проблемы
Зарплаты должны вырасти: на что повлияет увеличение МРОТ в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.