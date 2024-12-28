Выбираем яблоню: сорта, которые подарят сахарные плоды

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто не любит сладкие яблоки, вкус которых можно сравнить с медом? Такие плоды радуют гурманов своим насыщенным ароматом, нежной мякотью и сочностью. Но как садоводу получить именно такие яблоки? Всё просто: нужно выбрать подходящий сорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня "Белый налив"

Мы расскажем о самых популярных «сладких» яблонях, которые подарят вам плоды, способные покорить сердце любого ценителя.

Топ сортов сладких яблок

Медок

Этот сорт славится крупными, невероятно сладкими плодами с сочной мякотью. Яблоки хранятся вне холодильника минимум 30 дней, сохраняя яркий вкус.

Конфетное

Название говорит само за себя: яблоки такие сладкие, что могут посоперничать с кондитерскими изделиями. Среднего размера плоды привлекают карамельным ароматом и нежной текстурой. Срок хранения без холодильника — до 45 дней.

Голден Делишес

Настоящий рекордсмен среди сладких сортов. Крупные, сочные яблоки с нежной мякотью способны порадовать даже самых взыскательных гурманов. Этот сорт выделяется своей долгой сохранностью: плоды остаются свежими до 90 дней без холодильника.

Советы для садоводов

Чтобы яблоня радовала сладкими плодами:

Учитывайте климатические условия вашего региона.

Посадите дерево на солнечном месте.

Регулярно удобряйте и поливайте растения.

Эти простые шаги помогут вам наслаждаться урожаем сладких яблок каждый сезон.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

