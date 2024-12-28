Выбираем яблоню: сорта, которые подарят сахарные плоды

Кто не любит сладкие яблоки, вкус которых можно сравнить с медом? Такие плоды радуют гурманов своим насыщенным ароматом, нежной мякотью и сочностью. Но как садоводу получить именно такие яблоки? Всё просто: нужно выбрать подходящий сорт.
Мы расскажем о самых популярных «сладких» яблонях, которые подарят вам плоды, способные покорить сердце любого ценителя.
Медок
Этот сорт славится крупными, невероятно сладкими плодами с сочной мякотью. Яблоки хранятся вне холодильника минимум 30 дней, сохраняя яркий вкус.
Конфетное
Название говорит само за себя: яблоки такие сладкие, что могут посоперничать с кондитерскими изделиями. Среднего размера плоды привлекают карамельным ароматом и нежной текстурой. Срок хранения без холодильника — до 45 дней.
Голден Делишес
Настоящий рекордсмен среди сладких сортов. Крупные, сочные яблоки с нежной мякотью способны порадовать даже самых взыскательных гурманов. Этот сорт выделяется своей долгой сохранностью: плоды остаются свежими до 90 дней без холодильника.
Чтобы яблоня радовала сладкими плодами:
Эти простые шаги помогут вам наслаждаться урожаем сладких яблок каждый сезон.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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