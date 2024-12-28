Какой сорт моркови выбрать для идеального урожая

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Корнеплоды — незаменимые овощи на грядках, особенно морковь, свёкла и картофель. Они легко хранятся, богаты витаминами и приносят пользу для здоровья. А морковь ещё и лидер зимних заготовок, востребованная хозяйками круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Но какие сорта выбрать, чтобы получить отличный урожай? Мы расскажем о самых популярных и проверенных вариантах.

Лучшие сорта моркови

Нантская

Этот сорт сочетает в себе приятный вкус и высокую урожайность. Корнеплоды цилиндрической формы достигают длины 15–20 см и отлично хранятся.

Шантане

Если вы ищете сладкую, хрустящую и сочную морковь, обратите внимание на «Шантане». Она не только хорошо переносит погодные капризы, но и устойчива к заболеваниям, а главное — может храниться до весны.

Витамина

Название говорит само за себя. Этот сорт идеально подходит для приготовления соков благодаря высокому содержанию витаминов. Морковь имеет яркий цвет и сладкий вкус. Её можно сочетать с другими овощами и фруктами для создания полезных напитков.

Карата

Лучший выбор для зимних заготовок. Этот сорт сохраняет свои сладость и яркий цвет даже после термической обработки.

Советы по выбору

При выборе сорта моркови важно учитывать:

климатические условия региона;

состав почвы;

возможность долгосрочного хранения.

Эти простые рекомендации помогут вам наслаждаться урожаем круглый год.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

