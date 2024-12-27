Как добавлять луковую шелуху в лунки? Правила, которые огородникам не стоит игнорировать

Используйте луковую шелуху при посадке рассады томатов. В каждую посадочную яму добавьте по одной горсти луковой шелухи и биогумуса. Смешайте удобрения с почвой и высадите рассаду томатов. Кроме того, в качестве корневой мульчи можно использовать сухую луковую шелуху. Это подходит для любых овощных и плодовых культур.
Чтобы приготовить удобрение из луковой шелухи, возьмите один стакан луковой шелухи и заварите его двумя литрами горячей воды. Затем проварите смесь на медленном огне в течение 5 минут.
Поливайте растения раствором два раза в неделю. Также используйте распыление. Это поможет вам защитить свой сад от вредителей и болезней.
Шелуха — оболочка некоторых плодов, овощей, а также кожура семян (лузга).
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