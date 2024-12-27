Как добавлять луковую шелуху в лунки? Правила, которые огородникам не стоит игнорировать

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как использовать луковую шелуху при посадке

Используйте луковую шелуху при посадке рассады томатов. В каждую посадочную яму добавьте по одной горсти луковой шелухи и биогумуса. Смешайте удобрения с почвой и высадите рассаду томатов. Кроме того, в качестве корневой мульчи можно использовать сухую луковую шелуху. Это подходит для любых овощных и плодовых культур.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лук

Как использовать луковую шелуху в качестве удобрения

Чтобы приготовить удобрение из луковой шелухи, возьмите один стакан луковой шелухи и заварите его двумя литрами горячей воды. Затем проварите смесь на медленном огне в течение 5 минут.

Поливайте растения раствором два раза в неделю. Также используйте распыление. Это поможет вам защитить свой сад от вредителей и болезней.

Уточнения

Шелуха — оболочка некоторых плодов, овощей, а также кожура семян (лузга).



