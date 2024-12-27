Вот где лучше всего сажать кабачки, чтобы получить богатый урожай

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где лучше всего посадить кабачки

Чтобы получить богатый урожай, сажайте кабачки на участках, которые хорошо освещены солнцем и в то же время защищены от ветра. В ветреном и затененном месте овощи будут плохо расти.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Кабачки предпочитают нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому слишком кислая почва не подходит для выращивания. Для нормального развития овоща нужно достаточно места на огороде.

После посадки почву необходимо замульчировать. Например, подойдёт солома. Так как кабачок является теплолюбивой овощной культурой, почва должна достаточно прогреться для посадки.

Рассада может зачахнуть из-за заморозков в ночное время. Поэтому растения нужно высаживать в теплую погоду, даже в ночное время, или защищать от холода с помощью специальной ткани или пленки.

Что можно посадить рядом с кабачками

Перечислим, что посадить рядом с кабачками в открытом грунте или теплице. Рядом с кабачками можно выращивать такие овощи, как помидоры, перец, свекла, капуста, фасоль, морковь, лук и подсолнечник.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

