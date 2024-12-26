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Удобная шпаргалка по глубине высадки луковичных цветов

Садоводство

Любителям тюльпанов и гиацинтов обязательно пригодятся полезные рекомендации по глубине посадки некоторых видов луковичных растений. 

Таблица высадки луковичных цветов
Фото: Канал t.me/floschool by Скриншот канала t.me/floschool, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблица высадки луковичных цветов

Ландыш — 2,5 см.

Сцилла — 3,5–5 см.

Мускари — 5–7,5 см.

Крокус — 5–7,5 см.

Гладиолус ранний — 7,5–10 см.

Хионодокса — 7,5–10 см.

Нарцисс слабый — 7,5–10 см.

Тюльпан ранний — 7,5–10 см.

Нарцисс с сильными луковицами — 10,5–15 см.

Тюльпан поздний — 10,5–15 см.

Гладиолус поздний — 10–15 см.

Лилии — 10–15 см.

Гиацинт слабый — 12–15 см.

Гиацинт сильный — 15–18 см. Нарцисс особенно сильный — 15–18 см.

Уточнения

Цвето́к — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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