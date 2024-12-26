Удобная шпаргалка по глубине высадки луковичных цветов

Любителям тюльпанов и гиацинтов обязательно пригодятся полезные рекомендации по глубине посадки некоторых видов луковичных растений.
Ландыш — 2,5 см.
Сцилла — 3,5–5 см.
Мускари — 5–7,5 см.
Крокус — 5–7,5 см.
Гладиолус ранний — 7,5–10 см.
Хионодокса — 7,5–10 см.
Нарцисс слабый — 7,5–10 см.
Тюльпан ранний — 7,5–10 см.
Нарцисс с сильными луковицами — 10,5–15 см.
Тюльпан поздний — 10,5–15 см.
Гладиолус поздний — 10–15 см.
Лилии — 10–15 см.
Гиацинт слабый — 12–15 см.
Гиацинт сильный — 15–18 см. Нарцисс особенно сильный — 15–18 см.
Цвето́к — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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