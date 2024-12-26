Сажистый грибок, лишайники и мхи: методы борьбы с вредителями сада

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сажистый грибок — опасный паразит, который поражает листья и побеги. В результате они чернеют и замедляют свой рост и развитие.

Фото: Канал t.me/c/1883434818 by Скриншот канала t.me/c/1883434818, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишайник

Как бороться с сажистым грибком:

Измельчите 150 граммов хозяйственного мыла и добавьте 5 граммов медного купороса в 1 литр воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте этим раствором пораженные участки деревьев и кустарников.

Меры борьбы с лишайниками и мхами:

Используя деревянные скребки, аккуратно удалите лишайники и мхи с коры и ветвей деревьев. Опрыскайте деревья раствором железного купороса, растворив 300 граммов в 10 литрах воды.

Обратите внимание, что эту процедуру можно проводить только в период покоя растений — в конце октября — начале ноября или в марте.

Уточнения

Лиша́йники — симбиотические ассоциации грибов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт).

