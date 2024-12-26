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Народные приметы для дачных работ: верить или нет, решайте сами

2:16
Садоводство

Если вы опытный садовод или огородник, то, вероятно, знаете о народных приметах, которые могут стать надежными помощниками в работе на участке. Однако стоит помнить, что эти приметы не являются обязательными, и каждый сам решает, верить им или нет.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

— Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам — будет портиться; ⠀

— Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха;

— Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже — на пятой; ⠀

— Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу; ⠀

— Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек; ⠀

— Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе; ⠀

— Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая; ⠀

— Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних; ⠀

— Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник; ⠀

— Лопаются сережки у березы — пора сеять хлеб; ⠀

— На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы — пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби; ⠀

— Цветет вишня — можно сеять кукурузу;

— Дуб развивается — время для посева гороха; ⠀

— Лук — сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки; ⠀

— Распускаются вишни — сейте укроп; ⠀

— Цветение орешника, фиалки — самый подходящий срок посева моркови и петрушки; ⠀

— Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат; ⠀

— Лягушка квакает — овес скажет: "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса — когда цветут яблони; ⠀

— Лучший срок посева ячменя — когда лист на дубу размером с копейку; ⠀

— Рябина зацветает — можно сеять огурцы и помидоры; ⠀

— Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры; ⠀

— Цветение калины также говорит о том, что пора сеять тыкву, патиссоны.

Уточнения

Народные приметы о погоде — сохраняющиеся в народе и передаваемые из поколения в поколение сведения о различных признаках, указывающих на предстоящие явления погоды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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