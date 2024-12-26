Хотите крупную cмoрoдину? Попробуйте применить эту пoдкoрмку

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Садоводство

Ягоды смородины станут крупнее, а урожайность значительно увеличится, благодаря копеечной подкормке. Вносить удобрение следует в мае, и стоит попробовать его в следующем сезоне.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Для приготовления подкормки необходимо взять 10 литров тёплой воды и добавить в неё две столовые ложки монофосфата калия. Стоимость этого средства невысока, а одной упаковки хватает на два-три года, поэтому можно сказать, что это очень экономичное удобрение.

Хорошо перемешайте раствор и налейте по два литра под каждый куст смородины. Помимо повышения урожайности, эта подкормка многократно увеличивает устойчивость растения к мучнистой росе.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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