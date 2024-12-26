Как вырастить сладкие овощи и корнеплоды?

0:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вкусовые качества плодов и корнеплодов — один из ключевых критериев оценки урожая. Невыразительные по вкусу арбузы и дыни, горькие огурцы и кабачки, безвкусные помидоры и морковь — это не то, чего ждёт садовод.

Фото: Own work by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Урожай, овощи

Выращивание любых овощных культур начинается с выбора сорта. Позднеспелые арбузы считаются самыми сладкими и сочными. Однако их можно вырастить только в южных регионах.

Не стоит переживать: среди раннеспелых сортов и гибридов тоже есть сладкие и сочные экземпляры. Арбуз "Шуга Бейби", "Фотон", "Сахарные уста", "Успех", "Скорик" порадуют своими вкусовыми качествами.

Среди дынь сладкими и сочными будут сорта и гибриды "Сказка", "Казачка 244", "Лада", "Колхозница 749/753".

Вкусовые характеристики томатов зависят от соотношения кислоты и сахара. При недостатке и того, и другого томаты будут безвкусными. Если же и кислот, и сахаров будет достаточно, вырастут сочные и сладкие плоды.

Среди томатов наиболее сахаристыми являются сорта и гибриды "Ирландский ликер F1", "Нуар Коктейль F1", "Розовые вершины F1", "Сладкая семейка F1", "Третьяковский F1", "Мишка косолапый", "Африканец", "Розовый фламинго", "Оранжевое сердце", "Вишня жёлтая".

В каждом сорте моркови генетически заложено содержание сахара. Наиболее сладкими считаются те сорта и гибриды, в которых содержание сахара выше 6%.

Среди них: "Детская сладость", "Рахат Лукум", "Королева осени", "Деликатесная", "Шантенэ 2461".

Чтобы вырастить сладкую свёклу, также важно выбирать сорта с повышенной сахаристостью, например, "Уральский Рафинад F1", "Мечта кулинара", "Бикорес", "Болтарди".

Горошек на еду в свежем виде вырастет сладким, если соблюдать агротехнику выращивания и выбирать сорта "Сахарный 2", "Миленок", "Оскар АГРО", "Амброзия".

Сладость лука зависит от количества сахаров и эфирных масел. Чем больше их, тем острее лук, а чем меньше — тем он слаще.

Среди лука наиболее сладкими являются сорта и гибриды "Былина", "Викинг F1", "Эксибишен", "Ретро".

Сладость или острота редиса также заложены генетически сортом. Чем больше сахаров и эфирных масел, тем острее редис.

Среди наиболее сладкими являются сорта и гибриды "Дуро Краснодарское", "Французский завтрак", "Сахарная молния", "Вишневый хруст", "Ранний красный".

Не всегда стоит гнаться за размером плодов и корнеплодов. Часто бывает, что чем меньше плод, тем он более сладкий и сочный. Это правило работает с помидорами, тыквами, морковью. Томаты черри и коктейльные содержат больше сахаров, поэтому они более сладкие.

У тыкв средних размеров не успевает загрубеть мякоть, поэтому они сочнее и вкуснее.

В период плодоношения важно, чтобы в почве было достаточно калия и фосфора. Это касается всех культур. Именно эти макроэлементы отвечают за вкусовые характеристики урожая и сахаристость плодов.

Избыток азота может оттягивать период плодоношения и провоцировать рост зелени. На почвах с избыточным количеством азота овощи часто вырастают рыхлыми и безвкусными.

За накопление сахаров отвечает микроэлемент бор. Растениям его нужно немного, но он обязательно должен быть в рационе. Для роста сладких и вкусных овощей и корнеплодов в период активного плодоношения полезно подкармливать их калийно-фосфорными составами, например, золой или монофосфатом калия.

Чтобы обеспечить растениям достаточное количество бора, можно использовать подкормки с борной кислотой. Особенно хорошо на них реагируют морковь, свекла, клубника и томаты. Подкормки можно вносить как под корень, так и по листьям.

Для корневой подкормки готовят раствор из 10 г кислоты на 10 литров воды, а для внекорневой — из 5 г порошка на 10 литров воды. За сезон достаточно провести одну или две подкормки.

Недостаток влаги негативно сказывается на всех культурах, ухудшая их вкусовые качества и делая их менее сладкими. Избыток влаги также может быть вреден для многих растений: арбузы становятся водянистыми и безвкусными, морковь начинает трескаться и покрываться "волосами", а томаты теряют сладость и могут заболеть фитофторой.

Представители семейства тыквенных, такие как тыквы, огурцы и кабачки, испытывают стресс при резких изменениях температуры, уровня влажности почвы и поливе холодной водой. Это может привести к усиленной выработке кукурбитацина — вещества, придающего плодам горький вкус.

Для нормального фотосинтеза и образования сахаров необходимо достаточное количество света. Если света не хватает, процесс фотосинтеза замедляется, и сахаров в плодах становится меньше.

Это может привести к другим проблемам: растения будут хуже расти и развиваться, плоды станут мельче, а их окраска будет менее насыщенной.

Чтобы избежать этих проблем, важно не загущать посадки, своевременно удалять пасынки и обрезать кусты, не размещать светолюбивые растения в тени и не окружать низкорослые растения высокорослыми.

Даже если мы приложим все усилия, чтобы вырастить сладкие и сочные дыни, арбузы и томаты в северных регионах или средней полосе, они всё равно будут уступать по вкусу тем, что растут в южных регионах. Там, где теплее, овощи и фрукты всегда получаются более сочными и сладкими.

Один из способов решить эту проблему — выращивать их в теплице или парнике. В таких условиях помидоры, перцы и арбузы растут лучше, активнее плодоносят и дают более сладкие плоды.

Вырастить вкусную морковь и свеклу в северных широтах уже не так сложно. Эти овощи менее требовательны к теплу и могут давать хороший урожай даже в условиях короткого и прохладного лета.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу.

