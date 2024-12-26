Рассказываем, как превратить купленный розмарин в комнатное растение

Розмарин — это не только ароматная приправа, но и эффектное растение, которое украсит любой подоконник. Его название Rosmarinus officinalis переводится как "морской туман", а игольчатая листва и нежные фиолетово-голубые цветы ассоциируются с теплыми средиземноморскими берегами.
Растение не требует сложного ухода, прекрасно переносит редкий полив и не нуждается в обильных подкормках.
Купленный в упаковке свежий розмарин легко превратить в домашнее растение. Для этого потребуется:
Для размножения отрезают черенки длиной около 10 см, убирают нижние листья, оставляя пару верхних, и обрабатывают срезы корнеобразователем. Черенки помещают в грунт, поливают и ежедневно опрыскивают, чтобы почва оставалась влажной. Через 2-3 недели должны появиться корни, что хорошо видно, если черенки растут в прозрачном стаканчике.
После укоренения черенки высаживают в отдельные горшки. Поливать нужно умеренно — раз в неделю, избегая переувлажнения. Переудобрение не рекомендуется, так как оно снижает концентрацию эфирных масел и ухудшает вкус листьев.
Первый год розмарин лучше не обрезать, чтобы растение окрепло. На второй год можно начинать формирование кроны: обрезайте до 1/3 побегов, всегда делая срезы чуть выше соединения листьев. Регулярная обрезка стимулирует ветвление и делает куст более пышным.
Розмарин не только украсит интерьер, но и станет полезным для здоровья. Его листья можно использовать для приготовления настойки. Этот настой называют "травой памяти" благодаря свойствам улучшать работу мозга и укреплять иммунитет.
Для приготовления нужно заполнить банку свежими листьями, залить их водкой или чистой водой, плотно закрыть и оставить в темном месте на две недели. Емкость необходимо ежедневно переворачивать. Затем настой процеживают и принимают по 1 чайной ложке, разведенной в 2 столовых ложках воды.
Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.