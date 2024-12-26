Рассказываем, как превратить купленный розмарин в комнатное растение

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розмарин — это не только ароматная приправа, но и эффектное растение, которое украсит любой подоконник. Его название Rosmarinus officinalis переводится как "морской туман", а игольчатая листва и нежные фиолетово-голубые цветы ассоциируются с теплыми средиземноморскими берегами.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Розмарин

Растение не требует сложного ухода, прекрасно переносит редкий полив и не нуждается в обильных подкормках.

Как зачеренковать розмарин

Купленный в упаковке свежий розмарин легко превратить в домашнее растение. Для этого потребуется:

Грунт. Подойдет смесь перлита и торфа с добавлением активированного угля. Почва должна быть легкой и хорошо дренированной.

Горшок с дренажем. Начинать лучше с небольшого, чтобы со временем пересадить растение в более просторный.

Освещение. Розмарину требуется не менее 6-8 часов света в день.

Для размножения отрезают черенки длиной около 10 см, убирают нижние листья, оставляя пару верхних, и обрабатывают срезы корнеобразователем. Черенки помещают в грунт, поливают и ежедневно опрыскивают, чтобы почва оставалась влажной. Через 2-3 недели должны появиться корни, что хорошо видно, если черенки растут в прозрачном стаканчике.

Пересадка и уход

После укоренения черенки высаживают в отдельные горшки. Поливать нужно умеренно — раз в неделю, избегая переувлажнения. Переудобрение не рекомендуется, так как оно снижает концентрацию эфирных масел и ухудшает вкус листьев.

Первый год розмарин лучше не обрезать, чтобы растение окрепло. На второй год можно начинать формирование кроны: обрезайте до 1/3 побегов, всегда делая срезы чуть выше соединения листьев. Регулярная обрезка стимулирует ветвление и делает куст более пышным.

Применение в быту

Розмарин не только украсит интерьер, но и станет полезным для здоровья. Его листья можно использовать для приготовления настойки. Этот настой называют "травой памяти" благодаря свойствам улучшать работу мозга и укреплять иммунитет.

Для приготовления нужно заполнить банку свежими листьями, залить их водкой или чистой водой, плотно закрыть и оставить в темном месте на две недели. Емкость необходимо ежедневно переворачивать. Затем настой процеживают и принимают по 1 чайной ложке, разведенной в 2 столовых ложках воды.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

