Лучшие сорта томатов для небольшого балкона

Балконное огородничество становится всё популярнее, особенно в межсезонье, когда грядки под снегом. На балконе можно вырастить множество культур, включая томаты. Это не только практично, но и красиво.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Какие сорта выбрать

Для балкона не подходят высокорослые крупноплодные сорта. Им не хватит объёма горшка для полноценного развития корневой системы. Такие растения вытянутся, но плодов будет мало, и они окажутся небольшими. Чем крупнее плоды, тем дольше они созревают, что тоже не подходит для ограниченного пространства.

Идеальным выбором станут миниатюрные детерминантные сорта с короткими междоузлиями. Они легко справляются с недостатком освещения и хорошо растут в небольших горшках. Популярные варианты: "Балконное чудо", "Пиноккио", "Красная шапочка", "Комнатный сюрприз", "Снегирек", "Синичка", а также томаты черри, такие как "Дюймовочка" и "Бонсай".

Эти сорта не требуют подвязки, опоры или формировки, а плодоносят длительное время.

Условия для выращивания

Томаты любят тепло. Балконы с окнами на запад, восток или юг подойдут идеально. В пасмурное время года растениям потребуется досвечивание, иначе они будут развиваться медленно. В солнечные дни важно затенять их, чтобы избежать ожогов.

Для компактных сортов подходят горшки диаметром от 30 см. Однако в более просторных контейнерах растения дадут больший урожай.

Сроки посадки

Если хочется, чтобы свежие помидоры украсили новогодний стол, сажать их лучше с середины июля до середины августа. Для весеннего урожая посадку проводят с середины ноября до середины декабря.

Уход за балконными томатами

Освещение играет ключевую роль. При достаточном свете томаты растут активно и плодоносят. Важно поддерживать регулярный полив и следить за температурой, особенно в холодное время года. Компактные сорта не требуют сложного ухода, а процесс выращивания доставляет удовольствие.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

