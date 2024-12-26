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Простой рецепт идеальной смеси для вашей рассады

2:33
Садоводство

Правильная подготовка грунта — залог успешного выращивания рассады. Опытные огородники начинают готовить почву еще осенью или в период зимних оттепелей. Такой грунт должен быть лёгким, питательным и способным удерживать влагу.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Основные правила подготовки

Если почва плотная и влажная, рекомендуется добавить песок, торф или перлит. Для слишком лёгкой земли подойдёт дерновая почва, а для бедной питательными веществами — перегной. Даже к покупной смеси стоит добавить землю со своего участка. Это поможет рассаде быстрее адаптироваться к условиям будущего роста.

Где взять землю

Идеальный вариант — почва с грядки, где росли бобовые: фасоль, горох. Но такая земля может содержать патогены и личинки вредителей. Чтобы избежать проблем, её лучше обеззаразить: пропечь в духовке, пропарить или проморозить.

Рецепты грунтовых смесей

  • Стандартная смесь: равные части земли, перегноя и верхового торфа.
  • Расширенный вариант: огородная земля, перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Торф делает смесь лёгкой и рыхлой, но влияет на кислотность. Поэтому его используют вместе с доломитовой мукой (2-3 ст. л. на 10 л грунта). Песок улучшает структуру почвы, но лучше использовать крупный речной — мелкий вымывается и оседает на дне горшка.

Альтернативы песку

Вместо песка можно добавить опилки лиственных деревьев. Лежалые опилки предпочтительнее, но если они свежие, их нужно обдать кипятком и добавить мочевину (40 г на ведро опилок). Сосновые опилки требуют кипячения в течение 3-4 часов.

Дополнительные добавки

Древесная зола — отличный компонент для почвы. Она стабилизирует кислотность, предотвращает развитие "чёрной ножки" и служит удобрением. Достаточно 200 г золы на 10 л грунта.

Последний этап

Перед посевом за 2-3 дня грунт нужно отогреть и взрыхлить. Это насытит почву кислородом и создаст оптимальные условия для прорастания семян. Обеззараживание раствором марганцовки может уничтожить не только вредные, но и полезные микроорганизмы. Чтобы компенсировать это, после обработки следует добавить биогумус.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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