Какие емкости для рассады используют профессионалы

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Емкости для рассады различаются по форме, размеру и материалам. Каждый вариант имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе. Среди доступных вариантов популярностью пользуются торфяные и целлюлозные горшки.

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

Эти емкости обеспечивают хорошую воздухопроницаемость, способствуя развитию корневой системы. Однако их срок службы ограничен — через 3-4 недели при регулярном поливе материал начинает размокать, что может затруднить пересадку растений.

Керамические горшки позволяют корням "дышать", но взаимодействие материала с удобрениями может привести к изменению кислотности почвы. Это стоит учитывать при использовании минеральных подкормок.

Джутовые емкости отличаются долговечностью и прочностью. Они обеспечивают хорошую аэрацию корневой системы, но их высокая стоимость может стать сдерживающим фактором.

Пластиковые контейнеры остаются наиболее распространённым выбором. Для выращивания рассады подойдут емкости из полиэтилена высокой или низкой плотности и полипропилена.

Рекомендуется обращать внимание на маркировку: цифры 1, 2, 4 или 5 на упаковке указывают на пригодный для рассады материал. Цвет пластика, вопреки распространённому мнению, не влияет на ростовые качества растений.

Выбор подходящей емкости зависит от задач и предпочтений. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать для создания оптимальных условий для рассады.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

