Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды
Секреты праздничных ароматов: как выбрать парфюм для новогодней ночи
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Спасите свои двери и нервы: как отучить кошку от прыжков
Как кормить котёнка при смене зубов? Следуйте этим важным правилам
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Где сушить белье в квартире: идеи, которые решат проблему красиво
Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар

Эти цветы сделают ваш сад настоящим ароматным оазисом.

1:54
Садоводство

Некоторые цветы способны не только украсить участок, но и наполнить его утонченными ароматами. Они станут настоящей находкой для тех, кто хочет превратить сад в место, где царит гармония и красота.

Петуния
Фото: web.archive.org by Michel G, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Петуния

Душистый горошек и табак

Душистый горошек станет ярким акцентом в любом саду, добавив нотки утонченного французского парфюма. Это растение отлично подходит для срезки, позволяя наполнить ароматом не только участок, но и интерьер.

Душистый табак — ещё один отличный выбор. Его аромат особенно сильный к вечеру, что делает его идеальным для создания уютной вечерней атмосферы. Табак хорошо чувствует себя как на солнце, так и в лёгкой тени, что делает его универсальным для разных участков.

Маттиола двурогая и резеда

Маттиола двурогая — настоящий клад для любителей ароматных цветов. Это теневыносливое и неприхотливое растение радует своим цветением всё лето.

Резеда же привлекает своим чарующим ароматом, который невозможно забыть. Этот запах хочется вдыхать снова и снова, что делает резеду идеальным выбором для романтического сада.

Алиссум и петунии

Алиссум — это не только красивые белые или сиреневые цветы, но и источник сладкого медового аромата, который сохраняется до первых заморозков.

Белые и светло-розовые петунии также славятся своим сильным запахом. В жаркую погоду их аромат разносится на несколько метров, создавая вокруг них особую атмосферу уюта.

Эти растения помогут превратить любой участок в место, где будет приятно проводить время в окружении красоты и утончённых ароматов. Выбирайте то, что ближе вашему сердцу, и наслаждайтесь природной магией.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Красота и стиль
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Российский шоу-бизнес
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Лыжники мирового уровня впервые съедутся в Удмуртии: как пройдёт этап Кубка России?
Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар
Какие емкости для рассады используют профессионалы
Наличные деньги в России останутся, несмотря на цифровизацию
Мир глазами морской свинки: как всё устроено
Эти цветы сделают ваш сад настоящим ароматным оазисом.
Открытие в космосе: что делают звёзды с окружающими мирами
В Запорожской области сбили самолет F-16
Первая помощь при падениях и кровотечениях зимой
Берут города без разрушений: ВС РФ разочаровали западную пропаганду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.