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Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями

1:51
Садоводство

Кора осины — это природное средство с мощными дезинфицирующими свойствами, которое может стать отличным помощником для огородников. Простой настой из коры поможет защитить растения от инфекций и подготовить почву перед посевом.

Кора
Фото: commons.wikimedia.org by Apostoloff
Кора

Как приготовить настой

  • Подготовьте кору и ветки. Измельчите четыре столовые ложки коры и мелких веточек осины.
  • Настаивайте в термосе. Засыпьте кору в термос, залейте литром кипятка и оставьте на 6-8 часов.
  • Добавьте нашатырный спирт. Процедите готовый настой и добавьте столовую ложку нашатырного спирта. Это усилит действие раствора и позволит хранить его до весны.

Как применять настой в огороде

Настой из коры осины идеально подходит для обработки почвы перед посевом. Пролейте им грунт, чтобы создать защитный барьер от инфекций. Это особенно важно для молодых всходов, которые часто подвергаются атакам грибков и бактерий.

Коре осины присущи мощные дезинфицирующие свойства благодаря содержанию салицилина и других активных веществ. Эти природные компоненты помогают защитить почву и улучшают условия для роста растений.

Почему стоит использовать кору осины

  • Доступность. Осиновую кору и ветки легко собрать самостоятельно.
  • Эффективность. Природные антисептики, содержащиеся в коре, снижают риск заболеваний растений.
  • Универсальность. Настой можно заготовить зимой, а использовать в весенний период.

Использование природных средств, таких как кора осины, — это шаг к экологичному подходу в садоводстве. Простой настой поможет снизить использование химикатов и улучшить здоровье почвы.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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