Самый простой способ вырастить микрозелень

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Микрозелень подсолнечника — один из самых простых способов добавить в рацион свежую зелень зимой. У неё приятный ореховый вкус и текстура, напоминающая шпинат. Это не только вкусно, но и полезно: ростки богаты витаминами и минералами, а вырастить их можно даже на подоконнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Optograph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Микрозелень

Почему микрозелень подсолнечника так популярна

Быстрый результат. Уже через 10-14 дней можно добавлять зелень в салаты, бутерброды или супы.

Простота выращивания. Не требуется удобрений, так как ростки получают всё необходимое из семян.

Минимальные затраты. Для посева нужны только семена, почвосмесь и контейнер с крышкой.

Этапы выращивания

Подготовка семян

Семена необходимо замочить, чтобы размягчить их оболочку и ускорить прорастание. Залейте их водой комнатной температуры на 12-24 часа, периодически меняя воду.

Посев

В контейнер с дренажными отверстиями налейте немного воды и добавьте слой почвосмеси толщиной около 10 см. Разложите семена так, чтобы они не соприкасались. Присыпьте их тонким слоем почвы и опрыскайте водой. Закройте крышку и поместите контейнер в тёмное, тёплое место.

Уход за ростками

До появления всходов держите контейнер закрытым, дважды в день опрыскивайте семена водой.

Как только ростки покажутся, переместите контейнер на подоконник. Для равномерного роста обеспечьте освещение минимум 12 часов в сутки.

Сбор урожая

Когда зелень достигнет высоты 7-10 см, срежьте её до появления настоящих листьев. Это предотвратит горечь во вкусе.

Что дальше

После сбора урожая "обезглавленные" корешки удалите, а в грунт можно сразу высаживать новую партию семян. Свежую зелень храните в холодильнике в закрытом контейнере не более недели, чтобы сохранить её полезные свойства.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

