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Самый простой способ вырастить микрозелень

2:09
Садоводство

Микрозелень подсолнечника — один из самых простых способов добавить в рацион свежую зелень зимой. У неё приятный ореховый вкус и текстура, напоминающая шпинат. Это не только вкусно, но и полезно: ростки богаты витаминами и минералами, а вырастить их можно даже на подоконнике.

Микрозелень
Фото: commons.wikimedia.org by Optograph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Микрозелень

Почему микрозелень подсолнечника так популярна

  • Быстрый результат. Уже через 10-14 дней можно добавлять зелень в салаты, бутерброды или супы.
  • Простота выращивания. Не требуется удобрений, так как ростки получают всё необходимое из семян.
  • Минимальные затраты. Для посева нужны только семена, почвосмесь и контейнер с крышкой.

Этапы выращивания

Подготовка семян

Семена необходимо замочить, чтобы размягчить их оболочку и ускорить прорастание. Залейте их водой комнатной температуры на 12-24 часа, периодически меняя воду.

Посев

  1. В контейнер с дренажными отверстиями налейте немного воды и добавьте слой почвосмеси толщиной около 10 см.
  2. Разложите семена так, чтобы они не соприкасались. Присыпьте их тонким слоем почвы и опрыскайте водой.
  3. Закройте крышку и поместите контейнер в тёмное, тёплое место.

Уход за ростками

  • До появления всходов держите контейнер закрытым, дважды в день опрыскивайте семена водой.
  • Как только ростки покажутся, переместите контейнер на подоконник. Для равномерного роста обеспечьте освещение минимум 12 часов в сутки.

Сбор урожая

Когда зелень достигнет высоты 7-10 см, срежьте её до появления настоящих листьев. Это предотвратит горечь во вкусе.

Что дальше

После сбора урожая "обезглавленные" корешки удалите, а в грунт можно сразу высаживать новую партию семян. Свежую зелень храните в холодильнике в закрытом контейнере не более недели, чтобы сохранить её полезные свойства.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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