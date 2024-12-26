Самый простой способ вырастить микрозелень

Микрозелень подсолнечника — один из самых простых способов добавить в рацион свежую зелень зимой. У неё приятный ореховый вкус и текстура, напоминающая шпинат. Это не только вкусно, но и полезно: ростки богаты витаминами и минералами, а вырастить их можно даже на подоконнике.
Фото: commons.wikimedia.org by Optograph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Микрозелень
Почему микрозелень подсолнечника так популярна
Быстрый результат. Уже через 10-14 дней можно добавлять зелень в салаты, бутерброды или супы.
Простота выращивания. Не требуется удобрений, так как ростки получают всё необходимое из семян.
Минимальные затраты. Для посева нужны только семена, почвосмесь и контейнер с крышкой.
Этапы выращивания
Подготовка семян
Семена необходимо замочить, чтобы размягчить их оболочку и ускорить прорастание. Залейте их водой комнатной температуры на 12-24 часа, периодически меняя воду.
Посев
В контейнер с дренажными отверстиями налейте немного воды и добавьте слой почвосмеси толщиной около 10 см.
Разложите семена так, чтобы они не соприкасались. Присыпьте их тонким слоем почвы и опрыскайте водой.
Закройте крышку и поместите контейнер в тёмное, тёплое место.
Уход за ростками
До появления всходов держите контейнер закрытым, дважды в день опрыскивайте семена водой.
Как только ростки покажутся, переместите контейнер на подоконник. Для равномерного роста обеспечьте освещение минимум 12 часов в сутки.
Сбор урожая
Когда зелень достигнет высоты 7-10 см, срежьте её до появления настоящих листьев. Это предотвратит горечь во вкусе.
Что дальше
После сбора урожая "обезглавленные" корешки удалите, а в грунт можно сразу высаживать новую партию семян. Свежую зелень храните в холодильнике в закрытом контейнере не более недели, чтобы сохранить её полезные свойства.
Уточнения
Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.