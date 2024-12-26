Это простое средство остановит гниение картофеля в погребе

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает сохранить свой урожай как можно дольше. Однако неправильные условия хранения могут привести к гниению картофеля. Если вы заметили первые признаки порчи, важно быстро предпринять меры, чтобы спасти оставшиеся клубни.

Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Основные причины гниения

Картофель может начать гнить по нескольким причинам. Чаще всего это связано с повышенной влажностью или недостаточной вентиляцией в погребе. Неправильное хранение создаёт идеальные условия для развития болезнетворных организмов.

Как остановить гниение

Обеспечьте вентиляцию. Проверьте, работает ли система вентиляции. Если её нет, оставьте крышку погреба слегка приоткрытой. Это поможет снизить уровень влажности и предотвратить дальнейшее распространение гнили.

Сортируйте клубни. Удалите поражённые картофелины, чтобы они не заразили остальные. Это важный шаг для сохранения здорового урожая.

Используйте триходерму. Обработайте оставшийся картофель специальным препаратом на основе триходермы. Для этого потребуется всего одна столовая ложка порошка на 100 килограммов картофеля. Это средство эффективно локализует гниль и предотвращает распространение спор.

Как избежать гниения в будущем

Большинство проблем с хранением картофеля возникает из-за нарушения физиологических процессов в клубнях. Чтобы минимизировать риск, обеспечьте правильную температуру и влажность в хранилище, регулярно проветривайте помещение и своевременно удаляйте повреждённые клубни.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

