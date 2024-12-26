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Это простое средство остановит гниение картофеля в погребе

1:42
Садоводство

Каждый дачник мечтает сохранить свой урожай как можно дольше. Однако неправильные условия хранения могут привести к гниению картофеля. Если вы заметили первые признаки порчи, важно быстро предпринять меры, чтобы спасти оставшиеся клубни.

Картофель
Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Основные причины гниения

Картофель может начать гнить по нескольким причинам. Чаще всего это связано с повышенной влажностью или недостаточной вентиляцией в погребе. Неправильное хранение создаёт идеальные условия для развития болезнетворных организмов.

Как остановить гниение

  • Обеспечьте вентиляцию. Проверьте, работает ли система вентиляции. Если её нет, оставьте крышку погреба слегка приоткрытой. Это поможет снизить уровень влажности и предотвратить дальнейшее распространение гнили.
  • Сортируйте клубни. Удалите поражённые картофелины, чтобы они не заразили остальные. Это важный шаг для сохранения здорового урожая.
  • Используйте триходерму. Обработайте оставшийся картофель специальным препаратом на основе триходермы. Для этого потребуется всего одна столовая ложка порошка на 100 килограммов картофеля. Это средство эффективно локализует гниль и предотвращает распространение спор.

Как избежать гниения в будущем

Большинство проблем с хранением картофеля возникает из-за нарушения физиологических процессов в клубнях. Чтобы минимизировать риск, обеспечьте правильную температуру и влажность в хранилище, регулярно проветривайте помещение и своевременно удаляйте повреждённые клубни.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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