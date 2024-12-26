Щавель под зиму: как получить свежую зелень раньше всех

Щавель издавна используется в кулинарии для придания блюдам особой терпкости и остроты. Это растение не только легко выращивать, но и оно обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым на столе и в саду.
Щавель — одна из культур, которая отлично подходит для подзимнего посева. Семена высеивают в подмерзшую почву, что позволяет провести естественную стратификацию.
Такой метод обеспечивает ранние всходы и более нежные листья уже в начале сезона, когда другие культуры только начинают расти. Кроме того, щавель первого года жизни отличается высокой продуктивностью.
Посев под зиму прост: достаточно сделать бороздки глубиной 2 см, разложить семена на расстоянии 5-10 см, присыпать землей и слегка утрамбовать. Щавель хорошо растёт в большинстве типов почв, на солнце или в легкой тени. Часто его подсеивают в приствольных кругах плодовых деревьев, таких как яблони или вишни.
Регулярная срезка молодых листьев стимулирует их рост. Старая листва становится жёсткой и горькой, а появляющиеся летом цветоносы лучше удалять. Щавель можно добавлять в салаты, смузи или готовить с ним супы и пироги. Однако из-за содержания щавелевой кислоты важно соблюдать умеренность, особенно людям с болезнями почек.
Щавель — морозостойкая и неприхотливая культура, которая радует урожаем с ранней весны. Высевайте его под зиму, чтобы насладиться первой зеленью уже в начале сезона.
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.