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Щавель под зиму: как получить свежую зелень раньше всех

2:48
Садоводство

Щавель издавна используется в кулинарии для придания блюдам особой терпкости и остроты. Это растение не только легко выращивать, но и оно обладает множеством полезных свойств, которые делают его незаменимым на столе и в саду.

Щавель
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щавель

Подзимний посев: преимущества и особенности

Щавель — одна из культур, которая отлично подходит для подзимнего посева. Семена высеивают в подмерзшую почву, что позволяет провести естественную стратификацию.

Такой метод обеспечивает ранние всходы и более нежные листья уже в начале сезона, когда другие культуры только начинают расти. Кроме того, щавель первого года жизни отличается высокой продуктивностью.

Посев под зиму прост: достаточно сделать бороздки глубиной 2 см, разложить семена на расстоянии 5-10 см, присыпать землей и слегка утрамбовать. Щавель хорошо растёт в большинстве типов почв, на солнце или в легкой тени. Часто его подсеивают в приствольных кругах плодовых деревьев, таких как яблони или вишни.

Полезные свойства щавеля

  • Витамины и минералы. Щавель богат витамином C, который укрепляет иммунитет и способствует выработке коллагена. Витамины группы B поддерживают здоровье нервной системы, а калий, кальций и магний благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют кости.
  • Антиоксиданты. Флавоноиды и каротиноиды защищают клетки от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний.
  • Косметические свойства. Экстракты щавеля используются в уходовых средствах благодаря успокаивающим и заживляющим эффектам.

Уход и использование

Регулярная срезка молодых листьев стимулирует их рост. Старая листва становится жёсткой и горькой, а появляющиеся летом цветоносы лучше удалять. Щавель можно добавлять в салаты, смузи или готовить с ним супы и пироги. Однако из-за содержания щавелевой кислоты важно соблюдать умеренность, особенно людям с болезнями почек.

Разновидности щавеля

  • Щитовидный отличается лимонным привкусом.
  • Красножилковый имеет заостренные листья с тёмно-красными прожилками и острым вкусом, часто используется как декоративное растение.
  • Обыкновенный или широколистный обладает терпким вкусом и универсален в использовании.

Щавель — морозостойкая и неприхотливая культура, которая радует урожаем с ранней весны. Высевайте его под зиму, чтобы насладиться первой зеленью уже в начале сезона.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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