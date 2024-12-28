Чеснок пророс осенью? Рассказываем, как это исправить

Раннее прорастание озимого чеснока осенью может стать серьёзной проблемой для будущего урожая. Причины могут быть разными: от погодных условий до особенностей ухода. Это состояние требует особого подхода, чтобы сохранить растение.
При прорастании осенью чеснок теряет запасы сахаров, которые необходимы для успешной зимовки. Это снижает морозостойкость культуры, что может привести к её повреждению во время зимы. Ослабленные растения хуже развиваются весной и могут не дать полноценного урожая.
Когда земля полностью оттает, важно поддержать растения с помощью подкормки. Для этого используется пентосульфатная смесь:
Калий повысит холодостойкость растения, а аммоний обеспечит питательные вещества даже в условиях ещё не прогретой почвы. После этого чеснок можно продолжать выращивать в обычном режиме.
Раннее прорастание чеснока не является приговором для урожая. Правильное мульчирование зимой и своевременная подкормка весной помогут восстановить силы растения и обеспечить его здоровье.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.