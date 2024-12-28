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Чеснок пророс осенью? Рассказываем, как это исправить

2:04
Садоводство

Раннее прорастание озимого чеснока осенью может стать серьёзной проблемой для будущего урожая. Причины могут быть разными: от погодных условий до особенностей ухода. Это состояние требует особого подхода, чтобы сохранить растение.

Чеснок
Фото: Freepik by 8photo
Чеснок

Почему раннее прорастание опасно

При прорастании осенью чеснок теряет запасы сахаров, которые необходимы для успешной зимовки. Это снижает морозостойкость культуры, что может привести к её повреждению во время зимы. Ослабленные растения хуже развиваются весной и могут не дать полноценного урожая.

Как помочь чесноку зимой

  • Ожидание промерзания почвы. Не предпринимайте никаких действий до первых морозов. Как только земля промёрзнет на 1 см, можно приступать к дальнейшим шагам.
  • Мульчирование. Укройте грядки толстым слоем мульчи. Это поможет сохранить стабильную температуру в зоне, где находится чеснок. В качестве мульчи подойдут солома, торф или опилки. Такая "шуба" защитит чеснок от сильного промерзания.

Уход за чесноком весной

Когда земля полностью оттает, важно поддержать растения с помощью подкормки. Для этого используется пентосульфатная смесь:

  • Смешайте сульфаты калия, магния, железа, аммония и меди.
  • Если полного набора нет, используйте хотя бы сульфат калия и сульфат аммония.
  • На 10 литров воды добавьте по 1 столовой ложке каждого компонента и слегка полейте грядки.

Калий повысит холодостойкость растения, а аммоний обеспечит питательные вещества даже в условиях ещё не прогретой почвы. После этого чеснок можно продолжать выращивать в обычном режиме.

Раннее прорастание чеснока не является приговором для урожая. Правильное мульчирование зимой и своевременная подкормка весной помогут восстановить силы растения и обеспечить его здоровье.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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