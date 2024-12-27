Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей
Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских звёзд

Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов

2:14
Садоводство

В зимние месяцы многие комнатные растения радуют нас своим цветением. Пуансеттия, амариллис, декабрист, роза — все эти растения требуют особого ухода, чтобы сохранить свою красоту и здоровье. Одним из таких средств является хвойный настой, который способен одновременно улучшить состояние растений и защитить их от вредителей и болезней.

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

Почему хвойный настой полезен

  1. Подкисление грунта. Настой помогает создать идеальные условия для растений, предпочитающих кислую среду.
  2. Богатый состав. Хвоя содержит множество микроэлементов и витаминов, необходимых для цветущих растений.
  3. Противогрибковый эффект. Благодаря эфирным маслам хвойный настой защищает растения от патогенных грибков.
  4. Отпугивание вредителей. Клещи и трипсы не переносят хвойный аромат, что делает настой эффективным природным средством против паразитов.

Как приготовить хвойный настой

  1. Возьмите 100 г здоровой хвои ели, сосны, можжевельника или пихты.
  2. Залейте её горячей, но не кипящей водой в соотношении 1:10.
  3. Настаивайте смесь несколько часов (лучше оставить на ночь).
  4. Процедите настой и храните в холодильнике до двух недель.

Перед поливом обязательно разбавляйте настой водой в соотношении 1:10 или 1:20. Используйте его раз в 1-2 недели в качестве дополнительной подкормки.

Какие растения оценят хвойный настой

Такой полив подходит для многих видов, включая бромелиевые, ароидные, гортензии, азалии, папоротники, традесканции, каллы, юкки, фиалки и жасмины. Он помогает поддерживать их здоровье и стимулирует обильное цветение.

Советы по использованию

  1. Поливайте растения настоем только после разбавления.
  2. Используйте средство не чаще одного раза в 1-2 недели.
  3. Сочетайте с другими методами ухода, так как настой — это лишь дополнение, а не основной способ полива.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В семье певицы Валерии случилось горе
Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей
Почему пельмени не стоит бросать в кипяток
Пигментация: что это, как с ней жить и можно ли с ней справиться
Лучшая утренняя зарядка для сохранения фигуры
Жизнь после смерти: что если сознание — это электромагнитное поле
Как карандаш помогает при царапинах и мелочах в салоне
Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада
Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья
Идеи для украшения сада, которые делают Новый год по-настоящему волшебным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.