Этот простой компонент сделает ваши томаты сладкими

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ярко-красные, сочные томаты с умеренной мягкостью — мечта любого огородника. Но как добиться такого результата? Всё дело в правильном уходе и сбалансированном использовании удобрений.

Фото: Freepik by prostooleh Девушка собирает томаты

Основные принципы ухода за помидорами

Чтобы вырастить идеальные томаты, необходимо обеспечить баланс питательных веществ в почве.

Калий и кальций. Эти элементы жизненно важны для формирования сладких и сочных плодов.

Азот. Его избыток приводит к ухудшению качества помидоров: мякоть становится жёсткой, а на срезе появляются белые прожилки.

Необычная подкормка для томатов

Для улучшения качества плодов можно использовать пищевую соду. Этот простой компонент способен стимулировать рост растений и повысить сладость томатов.

Как правильно применять соду

Для подкормки используется специальный раствор, который легко приготовить:

Разведите 1 чайную ложку соды в 1 литре воды. Перемешайте до полного растворения порошка. Поливайте кусты под корень, расходуя по одному литру раствора на каждое растение.

Полив содовым раствором рекомендуется чередовать с обычным поливом. Это помогает ускорить рост кустов и получить обильный урожай сладких и ароматных томатов.

Почему стоит попробовать

Содовая подкормка — доступное и простое средство, которое помогает томатам раскрыть свой вкус. Главное — соблюдать пропорции и не злоупотреблять раствором, чтобы растения развивались гармонично.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

