Рассказываем, как сохранить картофель, чтобы он не пророс

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель, хранящийся в теплом подвале или погребе, к концу зимы начинает прорастать. Этот процесс может негативно сказаться на качестве урожая. Как правильно хранить клубни и подготовить их к посадке, чтобы получить ранние всходы?

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель

Оптимальная температура для хранения

Чтобы избежать преждевременного прорастания картофеля, важно снизить температуру в хранилище до +1…-3 °С. В таких условиях клубни сохраняются без роста побегов до апреля или мая. Если необходимо продлить период хранения, можно использовать специальные химические препараты, которые замедляют развитие почек.

Подготовка семенного картофеля для раннего урожая

Для получения раннего урожая клубни следует "разбудить". В конце зимы или в начале весны семенной картофель переносят в теплое помещение с температурой 12-18 °С. Это стимулирует пробуждение почек. Лучше всего разместить клубни в светлом месте, например, на балконе, где они будут получать солнечный свет.

Через 14 дней на картофеле появятся крепкие, толстые ростки. Такие клубни быстрее дадут всходы, а урожай будет не только ранним, но и обильным.

Советы для сохранения и проращивания

Храните картофель в прохладных условиях, чтобы клубни не начали расти раньше времени.

Для ранней посадки подготовьте семенной картофель, обеспечив ему тепло и свет.

Регулярно проверяйте состояние клубней, чтобы вовремя заметить проблемы.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

