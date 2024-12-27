Рассказываем, можно ли сажать огурцы и помидоры вместе

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Этот вопрос снова и снова задают дачники, особенно начинающие огородники. Казалось бы, тема изучена вдоль и поперёк, но каждый сезон вызывает новые сомнения. Итак, могут ли томаты и огурцы расти рядом, или это плохая идея?

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Сложности совместного выращивания

У томатов и огурцов разные требования к условиям выращивания, что и становится основной проблемой их соседства.

Полив

Томаты предпочитают полив под корень, так как избыточная влага может повредить их нежные листья и вызвать солнечные ожоги. Огурцы же любят регулярное орошение и даже "душ", который помогает им чувствовать себя комфортно.

Подкормка

Помидоры нуждаются в регулярной подкормке, чтобы дать хороший урожай. Огурцы, напротив, довольствуются меньшим количеством удобрений, что делает их менее требовательными в уходе.

Влажность и вентиляция

Огурцы предпочитают высокую влажность, но для томатов это губительно. Избыток влаги может спровоцировать болезни. Более того, томаты хорошо переносят проветривание, тогда как огурцы не любят сквозняков.

Температурный режим

При повышенных температурах листья томатов начинают желтеть и сохнуть, в то время как огурцы продолжают активно расти и развиваться.

Можно ли совместить их в одном тепличном пространстве

Несмотря на различия, при соблюдении особенностей ухода эти культуры можно выращивать вместе. Важно обеспечить каждому растению подходящие условия. Полив лучше проводить отдельно: томаты поливать под корень, а для огурцов использовать опрыскивание.

Влажность в теплице регулируйте, разделяя зоны для каждой культуры. Подкормку и проветривание также лучше адаптировать индивидуально.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

