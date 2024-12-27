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Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне

1:51
Садоводство

К декабрю садоводы завершают дачный сезон: подводят итоги, планируют будущие посадки и составляют список семян для покупки. Но не все знают, что для некоторых культур рассадный период начинается уже в декабре. Это позволяет подготовиться к активному садовому сезону и получить отличный результат.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Какие культуры нужно сеять в декабре

Однолетние и двухлетние цветы

Для растений с долгим периодом развития декабрь — идеальное время для начала. Петунии, виолы, вербены, сальвии и лобелии можно сеять на рассаду уже сейчас, чтобы к маю высадить их в открытый грунт. Это ускоряет процесс цветения, и сад заиграет яркими красками гораздо раньше.

Многолетние цветочные культуры

Практически все декоративные многолетники требуют длительного периода роста, который начинается зимой. Астильба, хоста, бегония, лаванда, гвоздика Шабо, пеларгония, примула, гибридный дельфиниум, карпатский колокольчик и другие цветы высеивают в декабре. Это помогает к моменту высадки получить сильные и здоровые растения.

Декоративные деревья и кустарники

Семена хвойных и других декоративных деревьев, а также кустарников можно высеивать в декабре. Ранний посев даёт возможность семенам лучше прорасти, а всходам — окрепнуть к весенней пересадке.

Зачем начинать в декабре

Высев в декабре даёт растениям фору для роста и развития, что особенно важно для культур с долгим вегетационным периодом. К моменту высадки в открытый грунт вы получите крепкие кусты, которые легко адаптируются и быстро начнут радовать своим внешним видом.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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