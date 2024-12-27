Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне

К декабрю садоводы завершают дачный сезон: подводят итоги, планируют будущие посадки и составляют список семян для покупки. Но не все знают, что для некоторых культур рассадный период начинается уже в декабре. Это позволяет подготовиться к активному садовому сезону и получить отличный результат.
Для растений с долгим периодом развития декабрь — идеальное время для начала. Петунии, виолы, вербены, сальвии и лобелии можно сеять на рассаду уже сейчас, чтобы к маю высадить их в открытый грунт. Это ускоряет процесс цветения, и сад заиграет яркими красками гораздо раньше.
Практически все декоративные многолетники требуют длительного периода роста, который начинается зимой. Астильба, хоста, бегония, лаванда, гвоздика Шабо, пеларгония, примула, гибридный дельфиниум, карпатский колокольчик и другие цветы высеивают в декабре. Это помогает к моменту высадки получить сильные и здоровые растения.
Семена хвойных и других декоративных деревьев, а также кустарников можно высеивать в декабре. Ранний посев даёт возможность семенам лучше прорасти, а всходам — окрепнуть к весенней пересадке.
Высев в декабре даёт растениям фору для роста и развития, что особенно важно для культур с долгим вегетационным периодом. К моменту высадки в открытый грунт вы получите крепкие кусты, которые легко адаптируются и быстро начнут радовать своим внешним видом.
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