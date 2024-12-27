Эти пять культур мешают вишне расти: как избежать проблем

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вишня часто перестаёт плодоносить не из-за ухода, а из-за неправильного выбора соседних растений. Некоторые культуры оказывают негативное влияние на плодовые деревья, что отражается на их здоровье и урожайности.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Войлочная вишня является нежелательной на участке. Это растение часто становится источником монилиального ожога, который поражает плодовые деревья. Инфекция сначала сохраняется на войлочной вишне, а затем передаётся другим растениям, включая вишню.

Малина, хоть и является популярной ягодной культурой, создаёт конкуренцию за воду и питательные вещества. Растения слишком близко друг к другу начинают бороться за ресурсы, что отрицательно сказывается на их росте. Для предотвращения подобных проблем расстояние между вишней и малиной должно составлять 3-5 метров.

Клубника и паслёновые культуры, такие как помидоры, перцы и баклажаны, могут стать источником вертициллезного увядания. Заболевание способно поражать корни деревьев, приводя к их ослаблению. Чтобы избежать заражения, рекомендуется располагать эти культуры не ближе трёх метров от вишни.

Картофель опасен из-за золотистой нематоды, которая поражает корневую систему растений. Этот вредитель вытягивает из деревьев соки, что делает их уязвимыми и снижает урожайность.

Берёза требует большого количества воды и может лишать плодовые деревья необходимых ресурсов. Это дерево подходит для влажных участков, но если оно растёт рядом с вишней, то дереву может не хватать влаги. Минимальное расстояние между берёзой и вишней должно составлять 6-8 метров.

Чтобы вишня хорошо плодоносила, необходимо учитывать влияние соседних растений. Правильное размещение культур помогает сохранить здоровье дерева и обеспечить богатый урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

