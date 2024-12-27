Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей

Эти пять культур мешают вишне расти: как избежать проблем

2:00
Садоводство

Вишня часто перестаёт плодоносить не из-за ухода, а из-за неправильного выбора соседних растений. Некоторые культуры оказывают негативное влияние на плодовые деревья, что отражается на их здоровье и урожайности.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни
  • Войлочная вишня является нежелательной на участке. Это растение часто становится источником монилиального ожога, который поражает плодовые деревья. Инфекция сначала сохраняется на войлочной вишне, а затем передаётся другим растениям, включая вишню.
  • Малина, хоть и является популярной ягодной культурой, создаёт конкуренцию за воду и питательные вещества. Растения слишком близко друг к другу начинают бороться за ресурсы, что отрицательно сказывается на их росте. Для предотвращения подобных проблем расстояние между вишней и малиной должно составлять 3-5 метров.
  • Клубника и паслёновые культуры, такие как помидоры, перцы и баклажаны, могут стать источником вертициллезного увядания. Заболевание способно поражать корни деревьев, приводя к их ослаблению. Чтобы избежать заражения, рекомендуется располагать эти культуры не ближе трёх метров от вишни.
  • Картофель опасен из-за золотистой нематоды, которая поражает корневую систему растений. Этот вредитель вытягивает из деревьев соки, что делает их уязвимыми и снижает урожайность.
  • Берёза требует большого количества воды и может лишать плодовые деревья необходимых ресурсов. Это дерево подходит для влажных участков, но если оно растёт рядом с вишней, то дереву может не хватать влаги. Минимальное расстояние между берёзой и вишней должно составлять 6-8 метров.

Чтобы вишня хорошо плодоносила, необходимо учитывать влияние соседних растений. Правильное размещение культур помогает сохранить здоровье дерева и обеспечить богатый урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В семье певицы Валерии случилось горе
Новогодний ужин: какие сорта рыбы удивят гостей
Почему пельмени не стоит бросать в кипяток
Пигментация: что это, как с ней жить и можно ли с ней справиться
Лучшая утренняя зарядка для сохранения фигуры
Жизнь после смерти: что если сознание — это электромагнитное поле
Как карандаш помогает при царапинах и мелочах в салоне
Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада
Почему вы чувствуете дискомфорт во время месячных: ошибки которые могут стоить вам здоровья
Идеи для украшения сада, которые делают Новый год по-настоящему волшебным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.