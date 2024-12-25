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ТОП 7 неприхотливых комнатных растений

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Садоводство

За этими цветами легко ухаживать и при этом они очень красивые.

Монстера
Фото: Self-photographed by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монстера
  1. Хамедорея
  2. Фикус Эластика
  3. Нолина
  4. Сциндапсус
  5. Монстера Альба
  6. Филодендрон
  7. Шеффлера

Эти комнатные растения:

  • любят умеренное количество света, но от досветки зимой не откажутся;
  • предпочитают умеренное опрыскивание, можно поставить рядом увлажнитель;
  • любят умеренный полив;
  • иногда им можно устроить душ по листу и протирать листья влажной тряпочкой;
  • хорошо воспринимают подкормки по листу с витаминами, аминокислотами и микроэлементами.

Уточнения

Фикус каучуконосный или Фикус эластичный (лат. Ficus elastica) — вид растений из рода Фикус (Ficus) семейства Тутовые (Moraceae).

Филоде́ндрон (лат. Philodéndron) — большой род вечнозелёных цветковых многолетних растений семейства Ароидные (Araceae). По максимальной оценке, род включает около 900 видов. Среди филодендронов есть как выращиваемые в оранжереях, так и комнатные растения.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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