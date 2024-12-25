ТОП 7 неприхотливых комнатных растений

За этими цветами легко ухаживать и при этом они очень красивые.
Фото: Self-photographed by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монстера
Хамедорея
Фикус Эластика
Нолина
Сциндапсус
Монстера Альба
Филодендрон
Шеффлера
Эти комнатные растения:
любят умеренное количество света, но от досветки зимой не откажутся;
предпочитают умеренное опрыскивание, можно поставить рядом увлажнитель;
любят умеренный полив;
иногда им можно устроить душ по листу и протирать листья влажной тряпочкой;
хорошо воспринимают подкормки по листу с витаминами, аминокислотами и микроэлементами.
Уточнения
Фикус каучуконосный или Фикус эластичный (лат. Ficus elastica) — вид растений из рода Фикус (Ficus) семейства Тутовые (Moraceae).
Филоде́ндрон (лат. Philodéndron) — большой род вечнозелёных цветковых многолетних растений семейства Ароидные (Araceae). По максимальной оценке, род включает около 900 видов. Среди филодендронов есть как выращиваемые в оранжереях, так и комнатные растения.