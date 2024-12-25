ТОП 7 неприхотливых комнатных растений

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

За этими цветами легко ухаживать и при этом они очень красивые.

Фото: Self-photographed by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Монстера

Хамедорея Фикус Эластика Нолина Сциндапсус Монстера Альба Филодендрон Шеффлера

Эти комнатные растения:

любят умеренное количество света, но от досветки зимой не откажутся;

предпочитают умеренное опрыскивание, можно поставить рядом увлажнитель;

любят умеренный полив;

иногда им можно устроить душ по листу и протирать листья влажной тряпочкой;

хорошо воспринимают подкормки по листу с витаминами, аминокислотами и микроэлементами.

Уточнения

Фикус каучуконосный или Фикус эластичный (лат. Ficus elastica) — вид растений из рода Фикус (Ficus) семейства Тутовые (Moraceae).



Филоде́ндрон (лат. Philodéndron) — большой род вечнозелёных цветковых многолетних растений семейства Ароидные (Araceae). По максимальной оценке, род включает около 900 видов. Среди филодендронов есть как выращиваемые в оранжереях, так и комнатные растения.

