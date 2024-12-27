Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы задумывались, что можно посадить под яблоней, чтобы участок выглядел гармонично, а урожай радовал глаз? Подбор подходящих растений для затенённых участков — настоящая наука. Важно учитывать не только устойчивость культур к тени, но и их совместимость с яблоней.

Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодильное яблоко

Почему это важно

Яблоня создаёт тень и конкурирует с другими растениями за питательные вещества. Выбирая "соседей", нужно исключить те, кто подвержен общим болезням и вредителям. Неправильный выбор может привести к снижению урожайности.

Три идеальные культуры для посадки под яблоней

Редис: неприхотливый и быстрый

Редис — это настоящая находка для таких мест. У этой культуры слабая корневая система, и она легко переносит тень. Благодаря этим качествам редиска отлично приживётся под яблоней, не мешая её корням.

Огурцы: тенелюбивые сорта

Для посадки под яблоней выбирайте теневыносливые сорта огурцов, такие как "Малыш", "Престиж" или "F1 Атлет". Листва дерева защищает огурцы от яркого солнца, создавая оптимальные условия для их роста и обильного плодоношения.

Смородина: идеальное соседство

Смородина под яблоней не только защищена от ветра, но и не делит с деревом общих вредителей или заболеваний. Это делает её отличным вариантом для такого расположения.

Размещение растений под яблоней — это не только эстетика, но и возможность максимально эффективно использовать участок. Выбирайте культуры, которые не будут мешать друг другу, и наслаждайтесь результатом

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

