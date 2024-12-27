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Перцы для кулинарии и заготовок: лучшие сорта сезона

2:15
Садоводство

Хотите собрать щедрый урожай болгарского перца в новом сезоне? Выбор правильных сортов и гибридов — первый шаг к успеху. Независимо от того, предпочитаете ли вы выращивать перцы в теплице или открытом грунте, существуют сорта, которые подойдут для любых условий и гарантируют отличный результат.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Лучшие сорта и гибриды болгарского перца:

  • Бычий рог (жёлтый)
    Этот сорт универсален: его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Кусты достигают высоты 90 см, а плоды ярко-жёлтого цвета весят от 150 до 250 граммов. Перцы хрустящие, ароматные, и главное — сорт устойчив к болезням и погодным капризам.
  • Бычий рог (красный)
    Более компактный сорт, с кустами высотой до 20 см. Плоды ярко-красного цвета отлично подходят для заморозки и консервации.
  • Карисма (F1)
    Этот скороспелый гибрид при хорошем уходе даёт до 3 кг плодов с одного куста. Перцы крупные, весом 250–300 граммов, устойчивы к болезням и непогоде.
  • Поло (F1)
    Гибрид, который славится сочной, мясистой мякотью и длительным сроком хранения. Отлично плодоносит как в теплице, так и в открытом грунте, оставаясь устойчивым к большинству заболеваний.
  • Халиф (F1)
    Перцы крупные, ароматные, с насыщенным вкусом. Этот сорт универсален в кулинарии, подходя как для свежего употребления, так и для приготовления различных блюд.
  • Эспартано (F1)
    Скороспелый гибрид, плоды которого достигают веса 300 граммов. Для созревания требуется всего 70 дней. Идеален для свежих салатов и домашних заготовок.

Особенность гибридов

Несмотря на все преимущества, гибридные сорта имеют один недостаток: собрать семена для посадки в следующем сезоне не получится. Поэтому важно заранее запастись семенами, особенно если вы хотите выращивать проверенные, неприхотливые культуры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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