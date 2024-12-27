Ошибки при посадке помидоров: удобрения, которых стоит избегать

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники подкладывают удобрения в лунку при высадке рассады помидоров. Это действительно полезная практика, но важно знать, какие вещества лучше избегать, чтобы не навредить растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры

Что нельзя класть в лунку при посадке томатов

Органические удобрения

Органику, например, навоз, не стоит класть прямо в лунку. Её лучше вносить осенью под перекопку. Это позволит избежать ожогов корней и избыточного содержания азота.

Органику, например, навоз, не стоит класть прямо в лунку. Её лучше вносить осенью под перекопку. Это позволит избежать ожогов корней и избыточного содержания азота. Азотные удобрения

Особенно опасны аммонийные формы азота. Их избыток может вызвать чрезмерный рост зелёной массы в ущерб плодоношению.

Особенно опасны аммонийные формы азота. Их избыток может вызвать чрезмерный рост зелёной массы в ущерб плодоношению. Древесная зола

Хотя зола считается полезным удобрением, она ощелачивает почву. Помидорам же нужен слабокислый грунт. Кроме того, зола может привести к дефициту кальция, что увеличивает риск вершинной гнили.

Чем подкармливать томаты при посадке

Для подкормки томатов лучше использовать комплексные минеральные удобрения. Оптимальный выбор — удобрение с высоким содержанием фосфора, который необходим растениям в первые недели роста. Например:

Комплексное удобрение (например, AVA для овощей).

Потребуется 5 граммов на одну лунку. Перед внесением его нужно смешать с песком.

Потребуется 5 граммов на одну лунку. Перед внесением его нужно смешать с песком. Суперфосфат.

Используйте 1 столовую ложку на каждую лунку. Это удобрение также поддерживает развитие корневой системы.

Правильный выбор и применение удобрений обеспечат вашим томатам здоровый старт и обильный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

