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Ошибки при посадке помидоров: удобрения, которых стоит избегать

1:40
Садоводство

Многие огородники подкладывают удобрения в лунку при высадке рассады помидоров. Это действительно полезная практика, но важно знать, какие вещества лучше избегать, чтобы не навредить растениям.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Что нельзя класть в лунку при посадке томатов

  • Органические удобрения
    Органику, например, навоз, не стоит класть прямо в лунку. Её лучше вносить осенью под перекопку. Это позволит избежать ожогов корней и избыточного содержания азота.
  • Азотные удобрения
    Особенно опасны аммонийные формы азота. Их избыток может вызвать чрезмерный рост зелёной массы в ущерб плодоношению.
  • Древесная зола
    Хотя зола считается полезным удобрением, она ощелачивает почву. Помидорам же нужен слабокислый грунт. Кроме того, зола может привести к дефициту кальция, что увеличивает риск вершинной гнили.

Чем подкармливать томаты при посадке

Для подкормки томатов лучше использовать комплексные минеральные удобрения. Оптимальный выбор — удобрение с высоким содержанием фосфора, который необходим растениям в первые недели роста. Например:

  • Комплексное удобрение (например, AVA для овощей).
    Потребуется 5 граммов на одну лунку. Перед внесением его нужно смешать с песком.
  • Суперфосфат.
    Используйте 1 столовую ложку на каждую лунку. Это удобрение также поддерживает развитие корневой системы.

Правильный выбор и применение удобрений обеспечат вашим томатам здоровый старт и обильный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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