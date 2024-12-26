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Чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупными и сладкими

1:34
Садоводство

Хотите, чтобы смородина порадовала вас крупными, сочными и вкусными ягодами? Тогда правильный уход весной — залог вашего успеха. Первая подкормка в сезоне играет ключевую роль, и если использовать подходящие удобрения, вы получите обильный и качественный урожай.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Чем подкормить смородину весной

Весной смородиновые кусты нуждаются в азотных удобрениях, таких как карбамид (мочевина). Это средство поможет растению активно развиваться и закладывать крупные плоды. Вот как правильно его применять:

  • Сухой способ:
    Рассыпьте 70 граммов мочевины вокруг каждого куста, затем заделайте её в почву на глубину около 7 сантиметров.
  • Раствор:
    Растворите 2 столовые ложки мочевины в 10 литрах воды и полейте куст. На одно растение потребуется около двух вёдер раствора.

Для дополнительного эффекта можно использовать органические удобрения. Приготовьте настой из коровьего навоза (1 часть навоза на 10 частей воды) или птичьего помёта (1:20). На каждый куст понадобится полтора ведра такого раствора.

Подкормка в другие периоды

  • Конец весны:
    Внесите суперфосфат, сульфат калия и несгоревшие древесные остатки. Эти вещества обеспечат растение необходимыми микроэлементами для формирования плодов.
  • Начало лета:
    Примените комплексные удобрения, чтобы поддержать кусты в период активного плодоношения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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