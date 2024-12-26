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Три сорта огурцов для богатого урожая и идеального вкуса

1:10
Садоводство

Любите хрустящие огурцы? Тогда обратите внимание на сорта, которые порадуют вас не только отменным вкусом, но и высокой урожайностью. В следующем сезоне эти разновидности станут настоящим украшением вашего огорода.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Какие сорта огурцов выбрать для посадки

  • Вьюга
    Этот сорт подходит для тех, кто хочет собрать ранний урожай. Плоды отличаются хрустящей текстурой, сочностью и насыщенным вкусом. Урожайность впечатляет: с одного куста можно собрать 10-12 килограммов огурцов.
  • Кураж
    Если вы предпочитаете крупные огурцы с характерной "хрустинкой", то "Кураж" — ваш выбор. Этот сорт растёт быстро и устойчив к болезням. С одного куста вы получите до 15-18 килограммов, а плоды точно не будут горчить.
  • Монолит
    Сорт "Монолит" считается одним из самых урожайных. Его плоды крупные, сочные и хрустящие, без малейшего намёка на горечь. Если хотите наслаждаться отличным вкусом и стабильно высоким урожаем, этот вариант идеально подойдёт.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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