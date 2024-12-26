Три сорта огурцов для богатого урожая и идеального вкуса

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите хрустящие огурцы? Тогда обратите внимание на сорта, которые порадуют вас не только отменным вкусом, но и высокой урожайностью. В следующем сезоне эти разновидности станут настоящим украшением вашего огорода.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Какие сорта огурцов выбрать для посадки

Вьюга

Этот сорт подходит для тех, кто хочет собрать ранний урожай. Плоды отличаются хрустящей текстурой, сочностью и насыщенным вкусом. Урожайность впечатляет: с одного куста можно собрать 10-12 килограммов огурцов.

Этот сорт подходит для тех, кто хочет собрать ранний урожай. Плоды отличаются хрустящей текстурой, сочностью и насыщенным вкусом. Урожайность впечатляет: с одного куста можно собрать 10-12 килограммов огурцов. Кураж

Если вы предпочитаете крупные огурцы с характерной "хрустинкой", то "Кураж" — ваш выбор. Этот сорт растёт быстро и устойчив к болезням. С одного куста вы получите до 15-18 килограммов, а плоды точно не будут горчить.

Если вы предпочитаете крупные огурцы с характерной "хрустинкой", то "Кураж" — ваш выбор. Этот сорт растёт быстро и устойчив к болезням. С одного куста вы получите до 15-18 килограммов, а плоды точно не будут горчить. Монолит

Сорт "Монолит" считается одним из самых урожайных. Его плоды крупные, сочные и хрустящие, без малейшего намёка на горечь. Если хотите наслаждаться отличным вкусом и стабильно высоким урожаем, этот вариант идеально подойдёт.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

