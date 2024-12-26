Обильный урожай яблок: секрет первой подкормки

Хотите в следующем дачном сезоне собрать больше яблок? Тогда начните с правильной подкормки яблонь в начале весны! Особенно важно подкормить дерево сразу после пробуждения почек, чтобы заложить основу для здорового роста и обильного урожая.
Зачем весной подкармливать яблоню
В середине весны плодовые деревья особенно нуждаются в азоте и других микроэлементах. Если восполнить этот дефицит, яблоня станет устойчивее к заболеваниям, активно нарастит зелёную массу и будет лучше плодоносить.
Чем подкормить яблоню в апреле
Первую подкормку яблони нужно провести после того, как на ней пробудятся почки. Оптимальный выбор — карбамид (мочевина), который является источником легкоусвояемого азота.
После внесения удобрения обязательно хорошо полейте растение, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.
Почему именно карбамид
Карбамид стимулирует рост зелёной массы и защищает яблоню от болезней, таких как парша. Это простой и эффективный способ дать дереву всё необходимое для активного развития в начале сезона.
Как получить богатый урожай
Чтобы яблоня плодоносила обильно, важно правильно подкармливать её на каждом этапе роста:
Правильный подход к питанию дерева — это залог крепкого здоровья яблони и щедрого урожая осенью.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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