Обильный урожай яблок: секрет первой подкормки

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите в следующем дачном сезоне собрать больше яблок? Тогда начните с правильной подкормки яблонь в начале весны! Особенно важно подкормить дерево сразу после пробуждения почек, чтобы заложить основу для здорового роста и обильного урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня "Белый налив"

Зачем весной подкармливать яблоню

В середине весны плодовые деревья особенно нуждаются в азоте и других микроэлементах. Если восполнить этот дефицит, яблоня станет устойчивее к заболеваниям, активно нарастит зелёную массу и будет лучше плодоносить.

Чем подкормить яблоню в апреле

Первую подкормку яблони нужно провести после того, как на ней пробудятся почки. Оптимальный выбор — карбамид (мочевина), который является источником легкоусвояемого азота.

Для молодых яблонь (до 3 лет) на каждый квадратный метр приствольного круга потребуется 30 граммов карбамида.

Для взрослых плодоносящих деревьев норму увеличивают до 50 граммов на квадратный метр.

После внесения удобрения обязательно хорошо полейте растение, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.

Почему именно карбамид

Карбамид стимулирует рост зелёной массы и защищает яблоню от болезней, таких как парша. Это простой и эффективный способ дать дереву всё необходимое для активного развития в начале сезона.

Как получить богатый урожай

Чтобы яблоня плодоносила обильно, важно правильно подкармливать её на каждом этапе роста:

В мае внесите золу и аммофоску.

В начале лета используйте борную кислоту и медный купорос.

Правильный подход к питанию дерева — это залог крепкого здоровья яблони и щедрого урожая осенью.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

