Корнишоны для консервирования: как выбрать лучший сорт

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Корнишоны — это мелкие огурцы, популярные во многих кухнях мира, которые отлично подходят для консервирования и закаток. Их хрустящая текстура и яркий вкус делают их идеальной добавкой к домашним заготовкам.

Маленький Детройт

Этот сорт отличается ранним созреванием и высокой продуктивностью. Огурцы имеют гладкую поверхность и компактный размер, что делает их идеальными для консервирования. Характеризуется отличным вкусом и хрустящей текстурой, что является преимуществом при использовании в салатах и закусках.

Курчавый

Курчавый корнишон известен своей высокой устойчивостью к заболеваниям и плохим погодным условиям. Его плоды имеют ярко-зеленый цвет и волнистую поверхность. Они отлично подходят для консервирования благодаря своей хрустящей текстуре и приятному вкусу. Салаты с использованием этого сорта становятся особенно изысканными!

Феномен

Сорт Феномен славится своей универсальностью и высокой урожайностью. Плоды длиной до 10 см идеально подходят для закатки, а также для приготовления солений. Обладают интенсивным вкусом и ароматом. Кроме того, этот сорт устойчив к болезням и неблагоприятным условиям, что делает его идеальным выбором для дачников.

Нежинский 12

Классика среди корнишонов, Нежинский 12 славится своим сладковатым вкусом и красивой формой. Эти огурцы идеально подходят для консервации и позволяют создавать отличные маринады. Они хорошо хранятся и сохраняются, что делает их коронным сортом среди заготовок.

Сладкий хрустик

Этот сорт выгодно выделяется своим сладким вкусом и характерной хрустящей текстурой. Сладкий хрустик раннеспелый и отличается высокой урожайностью. Он прекрасно подходит для маринования и делает закатки особенно вкусными благодаря своему необычному аромату.

Кабинетская

Кабинетская — это один из самых популярных сортов, используемый как для закаток, так и для свежего потребления. Плоды имеют характерный темно-зеленый цвет и округлую форму. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и дает стабильный урожай в течение всего сезона.

Советы по консервированию корнишонов

Чтобы закатки получились удачными, соблюдайте несколько простых правил:

Выбор плодов: выбирайте только здоровые и крепкие корнишоны без повреждений.

Подготовка: тщательно мойте огурцы перед консервированием. Некоторые рецепты также рекомендуют замочить их в холодной воде на несколько часов, чтобы вернуть им хрусткость.

Специи: добавление различных специй, таких как укроп, чеснок и перец, обогатит вкус ваших закаток.

Маринад: используйте проверенные рецепты маринада. Важно обеспечить правильное соотношение уксуса, соли и сахара.

Корнишоны являются отличным выбором для закаток благодаря своему вкусу и текстуре. Выбор правильного сорта поможет вам создать ароматные и вкусные заготовки, которые порадуют вас в холодные зимние месяцы. Не забывайте экспериментировать с разными сортами и маринадами, чтобы находить свои любимые сочетания. Удачных вам закаток!